Eduard Sánchez es el alcalde encargado de Bucaramanga por decisión del gobernador

Bucaramanga

Ante la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad electoral del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó en las últimas horas su reemplazo mientras se conforma la terna para convocar a elecciones atípicas.

¿Quién es el alcalde encargado de Bucaramanga?

El alcalde encargado que designó el gobernador es Eduard Jesús Sánchez, quien estaba en la dirección de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander y ahora estará al frente de la capital Santandereana, mientras se llevan a cabo elecciones atípicas.

Trayectoria del alcalde:

Eduard Jesús Sánchez Ariza es abogado, oriundo del municipio de Jesús María, Santander. Cuenta con formación académica en el área jurídica, con especialización en Derecho Administrativo y especialización en Derecho Procesal Penal, magister en Administración Pública lo que le ha permitido desempeñarse en distintos escenarios de la administración pública y la gestión territorial.

En el ámbito laboral y político, ha ocupado los siguientes cargos:

Alcalde de Jesús María en dos periodos: 2012-2015 y 2020-2023, liderando procesos de desarrollo local, fortalecimiento institucional y proyectos sociales para la comunidad.

Se desempeñó como profesional especializado y asesor en la Contraloría Departamental de Santander, contribuyendo a los procesos de control fiscal y transparencia administrativa.

Actualmente, ejercía como Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), desde donde coordinaba acciones de prevención, respuesta y atención ante emergencias en el departamento.

Ahora qué sigue:

La anterior designación irá hasta que la Registraduría Nacional del Estado Civil convoque las elecciones correspondientes para elegir el nuevo alcalde que estará solo por el periodo que falta, de acuerdo a lo establecido a la norma electoral. En Bucaramanga de acuerdo a los tiempos establecidos se podría estar realizando elecciones atípicas en octubre o noviembre.

¿Por qué se anuló la elección de Jaime Beltrán?

Beltrán Martínez fue hallado responsable de apoyar públicamente a candidatos de distintos partidos al Concejo de Bucaramanga, pese a haber sido avalado por Colombia Justa Libres.

Esa actuación configuró la doble militancia que derivó en la nulidad de su elección.

Por el momento, no hay conocimiento si Jaime Andrés Beltrán participará en las elecciones atípicas que se llevarán a cabo en la ciudad.