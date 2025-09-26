“Lo perdimos todo”: familia damnifica por la caída de un árbol sobre su vivienda en Bucaramanga

Bucaramanga

“Esto iba a suceder en cualquier momento”, es lo que han dicho los habitantes de la comuna 14 de Bucaramanga, ante la caída de un gigantesco árbol sobre la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, pero también que cayó sobre algunas viviendas.

En total cuatro familias resultaron afectadas luego de que un árbol caracolí, de más de 30 metros de altura, cayera sobre sus viviendas. Una de ellas, la de Hermes Flórez, que quedó completamente destruida y quien afirmó que lo perdió todo.

“La vivienda mía se acabó toda, la acabó el árbol. La razón era que eso hacía 15 meses que habíamos pasado papeles, hay una tutela sobre eso. A la alcaldía, al cuerpo de bomberos se ha ido como unas cinco veces, yo mismo he ido y no me paraban bolas. Yo tengo papeleo de esa vaina y las razones que les dije, cuando ese palo se caiga quien me va a responder. La razón es que no me contestaron, solo que un día vamos a mirar a ver qué pasa con el árbol y me dejaron ahí”, relató Hermes Flórez,

Hermes Flórez contó que no puede trabajar por problemas de salud, razón por la que ha pedido ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para reconstruir su casa.

“Ahora miren, el árbol se vino y cayó sobre la casita y me desbarató todo, desbaratada, perdí todo, estoy enfermo, no puedo trabajar, no tengo con que construir ahí eso, no tengo, no tengo ahorita herramientas, ni plata para decir yo voy a parar unos bloques y voy a tapar aunque sea eso, pero no, no tengo”.

El impacto del árbol no solo destruyó viviendas, también dejó sin energía a toda la zona durante al menos doce horas. Algunos comerciantes reportaron cuantiosas pérdidas. “Perdí el 70% de mi negocio, toda la carne y el pollo se dañaron por la falta de luz. Hoy no tengo qué ofrecer a mis clientes”, lamentó José David Lizcano, tendero del sector.

Una tragedia anunciada

La comunidad asegura que desde hace más de un año había enviado derechos de petición y oficios a la Alcaldía, al Área Metropolitana de Bucaramanga, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Mesa de Bucaramanga y al cuerpo de Bomberos para que retiraran el árbol, pero nunca fueron escuchados.

“Hace 15 meses advertimos del riesgo. No es solo este caracolí, hay otro en las mismas condiciones. Las entidades pecaron por negligencia”, reclamó Margy Rodríguez líder de la comuna 14.

Aunque el incidente no dejó heridos ni víctimas mortales, para la comunidad es un hecho, que sí pudo evitarse.