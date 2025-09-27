Día mundial del turismo. Una mirada desde la sostenibilidad

Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha establecida por la ONU en 1979 y que busca visibilizar los avances y desafíos del sector.

Este año el lema de la celebración es “turismo y transformación sostenible”. Solo teniendo en cuenta el transporte de pasajeros, cada año la huella de carbono del sector sobrepasa los 1.000 millones de toneladas métricas y las previsiones para 2030 no son las mejores, según el informe de la Organización Mundial del Turismo.

Sin embargo, el trabajo para lograr un turismo más sostenible ya se viene realizando desde diferentes frentes. Para Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU turismo, este es el sector económico más humano de todos y que trae cohesión social y desarrollo a las comunidades. Sin embargo, es necesario que exista un balance para el desarrollo del mismo. “El modelo turístico tiene que migrar hacia un modelo que sea capaz de medir cuál es el impacto real que le genera a la economía, al empleo, a las comunidades”

Para ello, según explica la directora, desde la organización se viene trabajando para integrar a los pueblos y a los entes gubernamentales en la búsqueda de fortalecer los valores del turismo a nivel económico y multilateral.

Frente al sobreturismo, ya se están tomando medidas en diferentes partes del mundo para evitar los daños que genera este fenómeno que se refiere a superar la capacidad de turistas en un destino. En Venecia, Italia, se prohibieron los cruceros y en Barcelona, España, el alcalde ha mencionado que empezarán a prohibir las rentas cortas como Airbnb y que van a acabarse de aquí a 5 años, según cuenta Natalia Bayona.

En cuanto a los retos del sector turístico, afirma que la educación es uno de los más relevantes, no solamente para quienes trabajan en el gremio sino para el turista y para quienes habitan los destinos turísticos. “Lo que está claro es que nosotros tenemos que realizar un esfuerzo muy grande para lograr comunicar los beneficios económicos Y sociales que trae el turismo y luego por parte del turista también tenemos que hacer campañas de educación; porque el turismo sin recursos naturales nunca podrá ser turismo”.

Colombia y el turismo sostenible

Durante el 2024, Colombia alcanzó cifras récord en materia turística, cerrando el año con US$10.082 millones en ingresos por viajes y transporte aéreo de pasajeros.

Esta cifra, si la comparamos con el 2023, representa un crecimiento del 12,8%

LE PUEDE INTERESAR «Boyacá es para vivirla», el reto internacional del turismo termal

Además, según cifras de Migración Colombia, entre enero y diciembre de 2024 llegaron al país 6’696.835 visitantes no residentes. Esta cifra es superior en 8,5 % a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando ya se había llegado a un récord de 6’170.221.

En el primer semestre del 2025, el país ha recibido cerca de 3 millones de visitantes extranjeros lo que demuestra que sigue siendo uno de los destinos turísticos más atractivos de la región.

“Colombia es uno de los países que más crece en la región y es el tercero en la recepción de inversión extranjera directa” sostiene Natalia Bayona.

LEER MÁS Buenaventura recibirá a 65 empresarios europeos para promover su turismo a nivel internacional

Frente al desarrollo de turismo sostenible, agrega “yo creo que Colombia con toda la biodiversidad y sus regiones, que es su capital, tiene la oportunidad de crear zonas económicas especiales para que no se desarrolle la inversión solo en hotelería, que está muy bien, pero la hotelería no deja de ser un hotel, sino crear todo un ecosistema en torno al desarrollo del turismo”.