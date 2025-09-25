«Boyacá es para vivirla», el reto internacional del turismo termal

La nueva secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, destacó el éxito de la apertura de Termatalia Boyacá 2025, el evento internacional más importante sobre termalismo en el mundo. «…Ha sido un éxito rotundo, estamos muy felices de haber sido el departamento escogido para hospedar más de 30 conferencias internacionales de 12 países diferentes, llevando lo más alto de nuestro país y de nuestro departamento…», afirmó.

Rojas explicó que la realización de Termatalia en Boyacá es resultado de un trabajo de años en articulación con autoridades locales, el sector privado y el gobierno departamental. «…Desde el inicio del gobierno del doctor Carlos Amaya hemos trabajado en una estrategia sólida de internacionalización. Boyacá es el tercer destino turístico más acogedor del mundo, y este evento es un salto cualitativo para posicionar nuestro turismo en el escenario internacional…», señaló.

La secretaria también subrayó que de este encuentro se derivarán políticas y oportunidades concretas para el departamento. «…Esperamos consolidar un documento de política pública en torno al termalismo y al turismo de bienestar y salud. Además, este evento abre puertas a negocios en áreas como la cosmética, el entretenimiento, el turismo deportivo y, por supuesto, la atracción de inversión extranjera…», destacó.

Finalmente, Rojas hizo una invitación a recorrer los siete municipios del departamento con aguas termominerales, resaltando la riqueza natural y cultural de la región. «…No solamente estamos en Paipa, también tenemos Zetaquira, Pachavita, Sáchica, Iza, Cuítiva y Güicán. Desde climas cálidos hasta el pico nevado, Boyacá es una maravilla de la naturaleza. Los invitamos a vivir el turismo de bienestar, porque Boyacá es para vivirla…», concluyó.