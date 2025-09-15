Estudiantes de Cartagena, presentes en Día Mundial del Turismo

La Alcaldía de Cartagena, a través de La Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación y Corpoturismo; conmemoró el Día Internacional del Turismo con una gran jornada pedagógica realizada en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, en la que participaron los 13 Colegios Amigos del Turismo de la ciudad.

Bajo el lema “Turismo y transformación sostenible” del Día Internacional del Turismo, que se celebrará el próximo 27 de septiembre; los estudiantes disfrutaron de un espacio de formación, reflexión y construcción colectiva sobre el papel del turismo como motor de desarrollo, sostenibilidad y cambio positivo en las comunidades.

Durante la apertura, la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek señaló que “Cartagena es la tercera ciudad más visitada del país, con una participación del 21% del turismo nacional y una proyección de movilización de 7.8 millones de pasajeros para 2025, cifras que reflejan el impacto de las acciones emprendidas por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz para posicionar a la ciudad como un destino turístico competitivo y sostenible”.

Además, Londoño Zurek agregó la importancia de que estos jóvenes se involucren dentro de las acciones que promuevan un mejor turismo en la ciudad. “Ustedes, los protagonistas de esta jornada, deben entender los avances y retos del sector para el uso responsable de los recursos, la conservación de la naturaleza, la preservación del patrimonio histórico y cultural y la educación turística”, dijo la funcionaria en el acto de apertura.

Una agenda enriquecedora para los jóvenes

La jornada incluyó la conferencia “Turismo y transformación sostenible desde la escuela”, a cargo de Beatriz Rintá y la Red de Colegios Amigos del Turismo, además de la presentación de la Red de Museos, liderada por la Secretaría de Educación.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, dijo que “ tenemos que dar un nuevo paso en la consolidación de un macroproyecto; un sistema de educación posmedia que determine la formación futura de la mano de obra calificada que requiere el turismo. Con la integración de sus instituciones educativas Cartagena debe ser una gran aula de cases del turismo que aproveche su historia, su arquitectura y su configuración geográfica para formar la nueva generación de mano de obra calificada que requiere este importante sector en la ciudad.”

Posteriormente, se desarrolló el conversatorio “Turismo responsable y el futuro de Cartagena”, moderado por el investigador Alfonso Cassiani Herrera, con la participación de estudiantes que compartieron sus perspectivas sobre el papel de las nuevas generaciones en la construcción de un turismo más responsable.