Buenaventura recibirá a 65 empresarios europeos para promover su turismo a nivel internacional

El Valle del Cauca se preparan para ser protagonistas del turismo mundial. Entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025, la región será escenario de la Macrorrueda internacional de negocios en turismo que reunirá a más de 60 mayoristas europeos, representantes de unas 2.500 agencias vinculadas al Grupo DIT Gestión, uno de los conglomerados más influyentes del sector en España y Portugal.

La visita tiene un componente clave: Buenaventura. El principal puerto sobre el Pacífico colombiano será uno de los epicentros de la agenda, donde empresarios europeos podrán conocer de primera mano la riqueza natural y cultural del territorio.

Cortesía para Caracol Radio Ampliar

“Que lleguen operadores de este nivel a nuestra ciudad es histórico. Tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas, desde el avistamiento de ballenas hasta recorridos por manglares y comunidades locales que le apuestan al turismo sostenible”, señaló Jhon Janio Álvarez, representante de la firma Destino Pacífico.

“Ellos visitarán nuestro puerto entre el 23 y el 25 de septiembre, los llevaremos a ver ballenas, a conocer manglares, estuarios y paisajes únicos para promocionar el Pacífico en toda Europa”, agregó.

El arribo de estos empresarios no solo representa un escaparate internacional para la oferta turística del puerto, sino también una oportunidad para generar alianzas estratégicas que permitan posicionar al Pacífico vallecaucano en los principales mercados europeos.

#Cali Cali será sede de la Macrorrueda internacional de negocios en turismo entre Colombia, España y Portugal, que se desarrollará entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Más de 60 mayoristas de turismo europeos, llegarán al Valle del Cauca para explorar rutas y experiencias pic.twitter.com/8nKq8abPuc — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 21, 2025

Además de Buenaventura, los visitantes recorrerán otras rutas del Valle, explorando alternativas de turismo cultural, ambiental y patrimonial que fortalecen la identidad de la región como destino internacional.

El proceso cuenta con el respaldo de gremios y actores locales como Cotelvalle, la Universidad Autónoma de Occidente con su Escuela de Turismo, la Mesa de Turismo de Pance, la Ruta Patrimonial de la Salsa en el Barrio Obrero y empresarios del sector.

Tras esta experiencia en Colombia, la agenda continuará en Huelva, España, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, donde el Pacífico colombiano tendrá un lugar destacado como invitado especial.

“Lo que viene es esperanzador. Buenaventura y todo el Valle del Cauca están listos para mostrarse al mundo, no solo como un territorio portuario, sino como un destino turístico de primer nivel”, concluyó Álvarez.