Buses de Metrolínea llegan en octubre para prestar servicio: firman convenio con empresa antioqueña

Uno de los anuncios que no pudo hacer el ex alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez fue el de la nueva flota que llegará para reactivar el servicio del sistema integrado de transportes de Bucaramanga, Metrolínea. Lo estaba preparando para hacerlo en cualquier momento, pero la notificación del fallo de segunda instancia en su contra emitido por el Consejo de Estado llegó a la gobernación de Santander lo cual apuró su salida del cargo.

Caracol Radio conoció que Metrolínea ya firmó un contrato con una empresa de Antioquia para el alquiler de una docena de buses a gas con los cuales se reanudará la prestación del servicio a partir de octubre.

Metrolínea Bucaramanga: cuál es la empresa que presta los buses

Fuentes consultadas por Caracol Radio informaron que el convenio fue suscrito con Medellín Castilla S.A., una de las empresas más representativas del sector transportador en Antioquia.

Los primeros 6 buses llegarán la otra semana. Como Bucaramanga es la única ciudad que ha aportado recursos para la nueva fase de operaciones de Metrolínea, los recorridos irán desde el norte de la ciudad hasta la estación del puente de Provenza.