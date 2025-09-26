¿Qué balance dejó la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia?

Comparendos en el día sin carro y sin moto en Armenia- Vanessa Porras (Caracol Radio)

Se cumplió con éxito la segunda jornada del año del día sin carro y sin moto en la ciudad que culminó sobre las 7 de la noche del jueves 25 de septiembre.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño entregó un balance positivo puesto que las personas acataron la medida y hubo un muy buen comportamiento debido a que se movieron de manera diferente.

“Hemos finalizado esta segunda jornada, el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia, una jornada exitosa donde se notó el buen comportamiento de los ciudadanos donde vimos muchas personas movilizándose a pie, en bicicleta y el transporte público también lo vimos con muy buena ocupación", dijo.

Informó que fueron impartidos 95 comparendos y fueron inmovilizados 13 vehículos que no acataron la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad.

“Durante el día se impusieron 95 órdenes de comparendo, se inmovilizaron 13 vehículos y se registró un solo hecho de tránsito entre un taxi y un ciclista, donde resultó lesionado obviamente el ciclista, pero afortunadamente las lesiones fueron leves", destacó.

Enfatizó que solo queda esperar el reporte de la corporación autónoma regional del Quindío por las mediciones en calidad de aire y de ruido que fueron establecidas y conocer el impacto que tuvo la jornada en el medio ambiente.

Sostuvo que implementaron 11 puestos de control con el fin de brindar el acompañamiento a los conductores y dar cumplimiento efectivo a la medida.

Ciudadanos sobre la medida

Muchos de los ciudadanos participaron activamente de la jornada caminando, usando medios alternativos o de servicio público.

Caracol Radio estuvo en las calles dialogando con la comunidad donde evidenciaron opiniones divididas sobre la jornada unos la consideran importante por el impacto ambiental que genera y que brinda un respiro ante tanto caos vehicular.

Otros no están de acuerdo con la medida puesto que consideran afecta la economía del sector comercial de la ciudad y también sostienen que falta un plan de contingencia más definido en cuanto a la alta demanda que se tiene para el servicio público.

El balance en cuanto a comparendos a diferencia de la primera jornada desarrollada en el mes de junio, disminuyó puesto que en ese momento fueron 108 y esta vez 95.