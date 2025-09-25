Día sin carro y sin moto en Armenia ¿De cuánto es la multa? aquí les contamos

Armenia

Desde las 7 de la mañana se inicia el día sin carro y sin moto en Armenia y se extenderá hasta las 7 de la noche la restricción total de vehículos y motos particulares en todo el perímetro urbano de la ciudad de Armenia.

El secretario de transito Daniel Jaime Castaño recordó que la jornada que se va a realizar con las mismas condiciones de la anterior, es decir operan las mismas excepciones, donde entregaron aproximadamente 1300 autorizaciones para establecimientos de comercio para que puedan tener esos servicios de domicilio y mensajería.

El funcionario agregó “tenemos un promedio de 195.000 vehículos que dejan de transitar el día de hoy por las vías de Armenia y también muy importante anotar de que el 60% de estos vehículos son motocicletas es la mayor porción de esa distribución que tiene el parque automotor en la capital del Quindío.

Y subrayó “vamos a tener controles en toda la ciudad, hay que recalcarlo, tenemos más de 100 personas operativas, agentes de tránsito que van a estar en diferentes puntos haciendo los cierres, pero también controlando el tránsito en las diferentes vías, verificando de que sí estén en las excepciones o que sí tengan los permisos para domiciliarios y mensajeros”

Porque si una persona es sorprendida sin estar en excepción y sin tener el permiso, pues esto va a terminar en un procedimiento con una orden de comparendo que termina en una multa de 630.000 pesos y se puede inmovilizar el vehículo entonces, más gastos de grúa, y patios.

Daniel Castaño, secretario Setta, Armenia. Foto: Vanessa Porras Ampliar

Y añadió el director de Setta “simplemente por negocio no saquen la moto y el carro porque les va a salir mucho más costoso que pagar un taxi, que pagar el bus urbano o que caminar y montar en bicicleta”

La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, estará presente en la jornada del Día sin Carro y sin Moto que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Armenia.

Dentro de las acciones previstas, la CRQ realizará actividades de monitoreo de calidad del aire, seguimiento al ruido ambiental y operativos de emisiones atmosféricas en fuentes móviles.

El director encargado de la CRQ Juan Esteban Cortes señalo “Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío nos vinculamos al día sin carro y moto con las actividades de monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ruido ambiental y en esta ocasión para este día sin carro vamos a tener operativos de emisiones atmosféricas a fuentes móviles, los cuales se van a hacer especialmente a los vehículos de servicio público de la ciudad.

1.700 taxis y 350 buses cubrirán la demanda de transporte público para la jornada de día sin carro y sin moto en Armenia, desde la asociación de transportadores invitan a apostarle a la formalidad