Día sin carro y sin moto en Armenia ¿Cuántos vehículos dejarán de circular este martes? les contamos

Este martes 17 de junio será el primer día sin carro y sin moto en Armenia de este año 2025, cabe recordar que esta jornada había sido aplazada, porque estaba programada para el martes 27 de mayo, pero debido a la situación que vivió la ciudad y el departamento por el accidente de tránsito que dejó 10 muertos fue aplazado.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia Daniel Jaime Castaño “tenemos la primera jornada del día sin carro y sin moto, la jornada empieza a las 7 de la mañana, vamos hasta las 7 de la noche y esperamos pues el mejor comportamiento por parte de los armenios y de los habitantes de otros municipios que nos visitan a diario, que tienen que venir a Armenia a diario, pero que cumplamos con esta jornada del día sin carro y sin moto.

¿Cuántos carros y motos van a dejar de circular?

En un día normal, circulan aproximadamente 200.000 vehículos en Armenia entre carros y motos. Para mañana tenemos proyectado, se proyecta que dejan de circular alrededor de 195.000, es decir hay habilitados aproximadamente 5 000 carros que corresponde a todo el servicio público, lo que son taxis, lo que son buses, sumémosle 1100 vehículos aproximadamente que fueron autorizados entre domiciliarios y mensajeros para poder realizar sus tareas mañana.

Excepciones de la jornada del día sin carro que no necesitan permiso

La fuerza pública, empresas de servicio público, de vigilancia, atención, vehículos de atención de emergencias, los medios de comunicación, transporte de valores, personas con discapacidad. Todas estas excepciones no requieren el permiso solo con identificarse ni mostrar pues que hacen parte de ese sector, tienen la excepción.

Entonces, se considera que más o menos 5000 vehículos son los que están habilitados por llamarlo de alguna manera o autorizados para transitar el día de mañana.

Trabajo con la CRQ

El secretario de tránsito y transporte de Armenia Daniel Jaime Castaño “Esa es la principal herramienta de esta jornada. Si no tuviéramos ese acompañamiento y esa articulación con la con la CRQ, no podríamos hacer la jornada, porque no tendríamos cómo medirla. Estamos trabajando en la mano con ellos, con el director Juan Esteban Cortés que siempre hemos trabajado en la mano con ellos de que está en la dirección de la corporación y así como lo hicimos el año pasado, este año también ya se tiene esa articulación y mañana se tendrán las mediciones respecto a ruido y respecto a emisión de gases contaminantes”

Los carros eléctricos, las motos eléctricas y las patinetas sí pueden circular mañana.

Sí, todos los vehículos eléctricos están en las excepciones de cualquier restricción y eso es un tema de ley. O sea, hay una ley que ampara todos los vehículos eléctricos, entonces llámese día sin carro, llámese pico y placa, un vehículo eléctrico, sea carro, sea moto, patineta, pues puede movilizarse sin ningún inconveniente

¿y los híbridos pueden circular?

NO, y siempre lo aclaramos porque nos hacen esa esa pregunta que si el vehículo híbrido también. No, la ley ampara solo los vehículos 100% eléctricos. Los vehículos híbridos tienen un porcentaje de emisión de gases, entonces también hay que dejarlos mañana guardaditos.

Transporte público garantizado, no hay pico y placa para taxis

Entonces se levanta también en el decreto reglamentario se levanta esta medida, entonces mañana va a estar toda la capacidad transportadora de los taxis disponibles y con las empresas de transporte del bus urbano, como lo llamamos popularmente, con ellos también ya se tiene establecida esa contingencia para prestar mayores frecuencias en los en los sitios donde se requiera, porque pues afortunadamente ya llevamos varias jornadas de día sin carro, las empresas tienen muy claro su servicio y las demandas de servicio, entonces obviamente pueden ya organizar operativamente cuáles rutas requieren mayor número de buses y mayores frecuencias para poder atender todas.