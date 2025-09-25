¿Cómo avanza la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia?

Armenia

Este jueves 25 de septiembre se cumple la segunda jornada del año del día sin carro y sin moto en Armenia donde muchas personas participan activamente utilizando medios alternativos o el servicio público.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño entregó un llamado especial a la comunidad a sumarse a la jornada y evitar sanciones puesto que la misma es superior a los 600 mil pesos.

Destacó que son 11 los puestos establecidos para generar los controles y apuntar al cumplimiento efectivo de la medida.

“Hemos dado ya inicio a esta segunda jornada del Día sin carro sin moto en la ciudad de Armenia para este año 2025, ya con todo el dispositivo operativo en los diferentes puntos de cierre de la ciudad, verificando también los corredores en las vías de Armenia para dar cumplimiento a esta restricción total de vehículos particulares en esta jornada", manifestó.

Añadió: “Tenemos unos puntos estratégicos dentro de la ciudad que son puntos como de conexión de las vías principales y donde vamos a hacer ese control y esa y esa verificación y tenemos también Vanessa unas patrullas que van a estar rodando en diferentes sectores o vías de la ciudad para verificar de que sí estemos dando el cumplimiento a las restricciones que se plantearon para esta jornada".

Asimismo, dijo que están al tanto de que una vez culmine la jornada a las 7 de la noche no se generen afectaciones de la movilidad debido a la afluencia de vehículos que nuevamente circularán en la capital quindiana.

“Recordemos que aquí Nuestro interés no es salir a hacer comparendos, ojalá no tuviéramos ni una orden de comparendo el día de hoy, pero desafortunadamente hay gente que infringe la norma y nos toca hacer el procedimiento", indicó.

Autoridad ambiental

De otro lado uno de los actores más importantes para el desarrollo de la actividad es la autoridad ambiental que establece el monitoreo correspondiente para garantizar las mediciones que permitan obtener el impacto que genera al medio ambiente.

El director encargado de la corporación autónoma regional del Quindío, Juan Esteban Cortés se mostró satisfecho con este tipo de actividades que tienen un enfoque ambiental muy relevante.

“Tenemos estaciones de calidad del aire que nos mide las partículas que se adhieren a ella. Así sean fuentes móviles o fijas. ¿Qué quiere decir ello? Que estas estaciones nos sirven para poder evaluar cuál es el comportamiento en la generación de esas micropartículas en los días sin carro. ¿Qué hemos encontrado en las diferentes estaciones que tenemos eh por la en diferentes sitios de la ciudad de Armenia? Disminuciones en esa cantidad de micropartículas que van desde un 10% hasta un 60%, ¿sí? Entonces mira que sí hay una disminución. Retirando los vehículos de uso particular, ¿cierto? Porque son los que estamos retirando, los de uso público están circulando para poder prestar el servicio a la comunidad", indicó.

Agregó: “Si nosotros como habitantes, como seres humanos, entendemos eso y hoy estamos respirando un mejor aire y teniendo un mejor entorno toda vez de que hay menos ruido, imagínate cómo se va a impactar ello en nuestra fauna urbana. Si tú lo puedes analizar el día sin carro tú puedes en horas de la mañana escuchar los pajaritos que viven cerca de nuestras casas".

Además, se refirió a la novedad con la que cuentan en esta jornada que está enfocada en la medición de gases a los vehículos de servicio público respondiendo a un llamado de la comunidad.