Ramón Jesurún criticó duramente la remodelación del Estadio El Campín: ¿Sin cabida en Eliminatorias?

Durante la presentación del centro de alto rendimiento que tendrá Deportes Tolima, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), realizó una certera crítica contra el manejo que las ciudades le han dado a los estadios de fútbol e hizo especial énfasis en el Estadio El Campín de Bogotá.

“Creo que se ha distorsionado un poco el objeto para el cual son los estadios: primero el fútbol. Uno entiende que hay una cantidad de eventos alrededor de escenarios que solamente los puede albergar un estadio de fútbol, pero también nos están quitando esa capacidad de competir (por albergar eventos internacionales). Yo he sido un crítico de eso”, mencionó.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTES TOLIMA

Ramón Jesurún criticó duramente la remodelación del Estadio El Campín

En este orden de ideas, Jesurún advirtió que además de las flojas condiciones en las que devuelven los escenarios deportivos aquellos promotores de eventos, la capacidad de la mayoría de los estados del país es ínfima, esencialmente el capitalino.

“La final de la Copa Libertadores va a ser en Lima, que es una ciudad que se puede asemejar a Bogotá, con un estadio de 80 mil personas. Nuestra capital tiene un estadio para 34 mil personas. Hablan de que se va a ampliar a 50 mil, pero con todo respeto y sin ánimo de crítica sigue siendo insuficiente para una capital”, sentenció tajantemente.

Así quedará el complejo deportivo del Nemesio Camacho de Bogotá / Sencia Ampliar

Es preciso recordar ‘Sencia’ es el concesionario encargado de la administración del estadio bogotano. Aunque inicialmente se tenía pensado remodelar el escenario por partes, la decisión final fue la de construir todo desde cero. Entre varios detalles, el aforo del estadio sobrepasará los 50 mil espectadores y tendrá como objetivo, según explicó el alcalde Carlos Galán, ser apto para recibir torneos internacionales y a la Selección Colombia en Eliminatorias.

Ahora bien, con la reciente declaración de Jesurún, todo parece indicar que el escenario predilecto de la Tricolor seguirá siendo el Metropolitano de Barranquilla, al que también se le espera ampliar la capacidad.