Gobernadora del Chocó activará un protocolo para habilitar la movilidad en la vía Medellín-Quibdó

Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que las afectaciones por e l bloqueo de la vía Medellín-Quibdó, sector el Siete por parte de transportadores, que ya ajusta tres días, son bastante evidentes y preocupantes para la población. Recordemos que la inconformidad del gremio es porque INVIAS ordenó la interrupción de la movilidad en la noche por seguridad.

Ante esta situación, la mandataria informó que había convocado a INVIAS como administrador del corredor para que se analizaran posibles alternativas o soluciones de movilidad para que se dé una solución, pero esto no ha sido posible, escribió en su cuenta: X: “Sin embargo, ante la negativa a las fórmulas propuestas hasta el momento, hemos convocado a PMU para activar el protocolo de intervención por parte de las distintas autoridades y vinculación del Ministerio del Interior”.

La mandataria indicó que la movilidad en el departamento está completamente bloqueada vía terrestre por estas manifestaciones que buscan que les permitan transitar en horario nocturno. En la vía hacia Pereira la protesta está en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Risaralda).