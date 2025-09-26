Leonel Álvarez coquetea con la idea de dirigir Nacional: Hoy estamos aquí, mañana quién sabe

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de un director técnico tras la salida de Javier Gandolfi hace un par de semanas. La postura del club parece clara en buscar otro entrenador extranjero; sin embargo, el nombre de Lonel Álvarez ha vuelto a ser relacionado con la institución.

El antioqueño de 60 años se encuentra actualmente al frente del Atlético Bucaramanga, club con el que cumple una destacada actuación en Liga, marchando líder del campeonato y muy cerca de la clasificación.

¿Qué dijo Leonel Álvarez?

En entrevista con el periodista Arley Durán, Leonel Álvarez se refirió a un posible interés de Nacional, expresando su compromiso con el club, pero dejando una puerta abierta al equipo antioqueño.

“Yo tengo un contrato con Bucaramanga y estoy feliz, contento acá. Desde luego, el fútbol es muy dinámico, hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, comentó inicialmente.

Álvarez agregó: “el hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía como Nacional, es muy bueno también, pero todo lo asumo con tranquilidad. Ahora estoy con Bucaramanga, tengo una responsabilidad, un compromiso enorme con la institución, los directivos, con los hinchas que son la razón de ser, con la ciudad. Tenemos el foco puesto en el partido del viernes”.

A pesar de su histórico paso como jugador por el club, Leonel Álvarez nunca ha sido llamado para dirigir a Atlético Nacional. El exjugador fue campeón de Liga dos veces con el Medellín y ganador de una Superliga con el Deportivo Cali.