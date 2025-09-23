Atlético Nacional tenía en sus planes un técnico de otro grande colombiano

El técnico Jorge Bava, último campeón del fútbol colombiano con Independiente Santa Fe en la Liga Colombiana 2025-1, es noticia en las últimas horas por su acercamiento con Cerro Porteño. Propuesta que confirmó el Presidente del cuadro cardenal, Eduardo Méndez, pero que a su vez, afirmó que el uruguayo: “ha manifestado al club que su prioridad es Santa Fe”, aseguró.

Sin embargo, las versiones son controversiales, pues en horas previas, la prensa paraguaya dio por hecho el acuerdo entre Bava y ‘El Ciclón’, y la presencia del entrenador en el partido en Copa ante Medellín, el miércoles 24 de septiembre, está en duda.

El cuadro cardenal no es el único que atraviesa por algunos inconvenientes con su entrenador, pues Atlético Nacional no ha confirmado el reemplazo del técnico Javier Gandolfi.

En este orden de ideas, el profesor interino Diego Arias parece que afrontará el clásico ante Millonarios la próxima jornada de Liga, el sábado 27 de septiembre desde las 8:30 pm.

Atlético Nacional, y sus acercamientos con Jorge Bava

De acuerdo con El Vbar de Caracol Radio, “Atlético Nacional tenía en sus planes contratar a Jorge Bava y estaba teniendo acercamientos para tenerlo el próximo año”, explicó a través de sus redes sociales.

El entrenador clasificó a Independiente Santa Fe para la Conmebol Libertadores de 2026, y en julio de 2025, luego de conseguir esta hazaña, declaró con la misma fuente:

“Me encantaría quedarme, tuve la suerte de lograr algo tan rápido y me gustaría quedarme. Ojalá se pueda dar”, declaró meses antes.

Lo cierto es que el técnico Jorge Bava ya llegó a Medellín para encarar el duelo de ida por Copa, y, seguramente, se cuestionado sobre este tema en rueda de prensa.