En una casa del área urbana de Briceño hallaron un explosivo y la fuerza pública fue hostigada

Briceño- Antioquia

Este jueves la comunidad del área urbana del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, vivió momentos de angustia debido a una confrontación armada entre un grupo ilegal y la fuerza pública.

En el video que fue enviado a Caracol Radio se evidencia el pánico de la comunidad ante el cruce de disparos con fusiles que inició, presuntamente, el grupo ilegal conocido como Los Cabuyos. Pero lo que lo ocasionó fue algo más complejo y que puso en peligro a la comunidad del barrio Divino Niño por el hallazgo de un explosivo dentro de una casa del área urbana. Así lo relató a Caracol Radio el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (e).

“Esta información sobre la presencia de este explosivo en esta residencia del barrio Divino Niño es aportada por un sujeto que se entrega voluntariamente al ejército, manifestando que pertenecía a Los Cabuyos. Posteriormente, luego de que van a la casa a buscar este elemento, les realizan un hostigamiento cuando estaban saliendo para la base militar. Responden al fuego, repelen los disparos, aseguran el área, hacen uso de las armas de dotación”, dijo el oficial.

El hombre que se entregó a las autoridades llegó con una lesión en la mano que se habría ocasionado cuando huyó de sus antiguos aliados que, al parecer, quisieron atentar contra él.

En la casa hallaron una caneca que contenía una sustancia explosiva con un peso de 4 kilos. La detonación controlada del artefacto se realizó en la noche de este jueves por parte del Ejército Nacional, que informó a las comunidades para que no se alertaran.