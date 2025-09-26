Bogotá es el epicentro del arte en Latinoamérica: Juliana Ríos, artista visual

ARTBO es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que se creó en 2004, teniendo como objetivo reconocer el papel que tienen las industrias culturales y creativas en el desarrollo económico de la ciudad. Por esta razón, desarrollo un modelo que permitiera tanto promover como poner en circulación las artes plásticas y visuales.

Por estas razones, los objetivos de ARTBO están enfocados en la promoción y posicionamiento de la ciudad de Bogotá como un punto clave para el relacionamiento comercial y la difusión de oferta de las artes plásticas. Además, de establecer espacios propicios para el intercambio cultural.

Dentro de este programa, se encuentra la Feria Internacional de Arte en Bogotá, una cita a nivel internacional que ha tenido una gran evolución cada año que se ha realizado, pues en parte, gracias a este programa y este evento, diferentes artistas aseguran que la capital del país se ha convertido en el epicentro del arte en Latinoamérica.

Feria ARTBO 2025

Juliana Ríos, artista visual presente en la feria ARTBO 2025, estuvo en los micrófonos de 10 AM de Caracol Radio, para extender su invitación a que las personas asistan a la feria que se está llevando a cabo en Bogotá del 25 al 28 de septiembre de 2025. Pues en esta edición, se encuentran los mejores artistas del país y de Latinoamérica, tales como Beatriz Gonzáles, quien es la artista invitada de esta edición.

Dentro de la feria se han destinado diferentes espacios que convierten la experiencia en un plan para toda la familia, pues cuentan con una sección para los niños, hay galerías, artecámara, como también, espacios destinados para los artistas emergentes.

Juliana también comentó, que esta edición de la feria, desde su raíz que son los artistas, es un ejemplo de como el arte y los proyectos se van transformando y llegando a diferentes lugares, de tal modo que estas personas se convierten en embajadores de Colombia frente a los ojos del mundo. Por tal razón, en esta feria predominan los colores y la belleza estética que buscan transmitir mucha alegría.

Arte como esperanza

Según esto, la artista comenta que a pesar de que el país esté transcurriendo por un momento difícil, es de gran importancia ver el mundo con optimismo y desde otras dimensiones y perspectivas a las cuales estamos acostumbrados. Pues a pesar de que el contexto puede ser complicado, las personas son quienes pueden encontrar en la cotidianidad la belleza, ya que así se pueden ver nuevos caminos, la oportunidad de crear un mundo mejor, y que la belleza se encuentra en las cosas sencillas, lo que es fundamental no solo para la salud mental, sino también, para construir una mejor sociedad.

Por tal razón, la invitación de la artista es que los ciudadanos conecten con el arte, pues asistir a este tipo de ferias, según Juliana, es algo refrescante, que ayudan por medio de la música, del teatro y de las artes plásticas a ver la vida desde otros puntos y a vibrar con esperanza.

