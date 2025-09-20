Una “casa en el aire” sorprende en la Plaza de Lourdes: arte urbano en la Bienal de Bogotá

Colombia

La Plaza de Lourdes, en el corazón de Chapinero, es escenario de una de las obras más llamativas de la Primera Bienal de Bogotá. Se trata de “Casa en el aire”, instalación del artista argentino Leandro Erlitz, quien creó una vivienda inspirada en la arquitectura inglesa típica del sector, suspendida a más de 10 metros de altura por una grúa.

“Es una casa con raíces, no hecha solo de materia inerte. Simbólicamente representa el carácter que tiene un hogar”, explicó Erlich en diálogo con Caracol Radio. La pieza busca provocar asombro y reflexiones en quienes circulan por esta zona tradicional de la capital.

Origen y trayectoria de la obra

La primera versión de “Casa en el aire” fue creada hace diez años en Karlsruhe, Alemania. Ahora, en conversación con los curadores de la Bienal y tras su primera visita a Colombia, Erlich decidió adaptar la obra a Bogotá.

“Fue recorriendo la ciudad que me encontré con la Plaza de Lourdes y esta arquitectura que no conocía. Quise integrar esa ficción en el marco de esta ciudad vibrante”, señaló el artista.

Bogotá desde la mirada del artista

Erlich, quien visitó Colombia por primera vez hace apenas unos meses, aseguró sentirse impactado por la capital:

“Bogotá es una ciudad muy vibrante culturalmente, con mucha energía y propuestas”.

“Lo que más valoro es su textura, su color y su identidad propia en un mundo cada vez más globalizado”.

“Celebro enormemente que aquí se hagan las cosas de una manera distinta”.

Una invitación abierta al público

El artista destacó que la obra está pensada para sorprender a quienes pasan por el sector, más allá de los visitantes habituales de museos.

“Es el comerciante, el taxista, el ciclista, el transeúnte quien se encontrará con esta casa volando frente a la iglesia de Lourdes. La idea es generar memoria, conversación y emociones”, dijo Erlich.

Además, recordó que la Bienal es gratuita y se extenderá por mes y medio. “Es una oportunidad para compartir con amigos, con hijos, con seres queridos. No hace falta tener una licenciatura en arte para disfrutar de esta experiencia”, concluyó.