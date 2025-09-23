Kendrick Lamar en Bogotá: Boletería y vías de acceso

El próximo 27 de septiembre, llega Kendrick Lamar a Bogotá por primera vez en un espectáculo en solitario, lo que será un concierto histórico para la cultura hip hop en el país. El ganador de un premio Pulitzer y 17 premios Grammy recorrerá los himnos más poderosos de su carrera y celebrará su más reciente éxito global, “Not Like Us”. Esto promete ser una noche única en Bogotá con uno de los artistas más visionarios del siglo XXI.

Su visita a Colombia hace parte de la gira que adelanta y que lleva por nombre ‘Grand National Tour’, además ya ha pasado por diferentes lugares como Houston, Dallas, Atlanta, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Toronto, entre otras y en Latinoamérica hará una parada en México antes de pasar por Colombia y luego visitará Brasil, Chile, Argentina para finalizar el año en Melbourne y Sídney.

El artista contará con el dueto argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros de su espectáculo que se realizará en el Escenario Vive Claro Distrito Cultural

Boletería:

Para conseguir las entradas a este evento se puede hacer a través de Ticketmaster.com

Preferencial: desde $229.000 + servicio

VIP: Desde $499.000 + servicio

Sectores desde el 101 hasta el 108: Desde 509.000 + servicio (Cuenta con silletería e ingreso de menores)

Sectores desde el 109 hasta el 123: Desde $299.000 + servicio (Cuenta con silletería e ingreso a menores)

Sectores 125 y 132: desde $229.000 + servicio (Cuenta con silletería)

Vías de acceso:

El escenario Vive Claro Distrito Cultural está ubicado entre la calle 26, la calle 53 y la carrera 60, junto al Parque Simón Bolívar. Las vías principales de acceso para el público son: Av. La Esmeralda, Calle 53 y Calle 26. Cabe destacar que días previos al show, en las redes sociales del Escenario se publican los accesos oficiales.

Vive Claro Distrito Cultural

El pasado 24 de agosto de 2025 fue la inauguración de este nuevo escenario destinado a eventos multipropósito. El primer show estuvo a cargo de la agrupación Green Day que fue un todo un éxito, además permitió que la organización pudiera ver oportunidades de mejora escuchando al público y vecinos, con lo que pudieron tomar medidas y precauciones para este próximo evento donde Kendrick Lamar será el protagonista.

¿Qué ajustes se realizaron?

Ajustes operativos en transporte, accesos y logística, tras escuchar la retroalimentación del primer concierto.

Socialización del Plan de Manejo de Ruido con las autoridades, reforzando el compromiso de convivencia armónica con el entorno.

Y se mejoró en la implementación de un plan integral de mitigación de ruido que incluye la calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS, barreras acústicas temporales, así como monitoreos permanentes en zonas sensibles.

La coordinación logística con las autoridades de movilidad y seguridad para optimizar la experiencia en accesos, parqueaderos y transporte público.

Con estos avances, Vive Claro Distrito Cultural reafirma su compromiso de ofrecer espectáculos de talla mundial en un entorno seguro, accesible y en equilibrio con la ciudad.

Próximos conciertos:

En este escenario multipropósito ya hay más eventos agendados como: