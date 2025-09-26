Festival Popular al Parque: Cierres y desvíos viales en Bogotá
El evento se llevará a cabo en el Simón Bolívar y contará con una amplia nómina de artistas invitados.
Colombia.
Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, Bogotá tendrá el festival ´Popular al Parque 2025´, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad, autorizó cierres y desvíos viales.
¿Qué desvíos podrán tomar?
- Quienes transiten por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
- Las personas que necesiten ir en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
Lucy Cucaita, directora técnica de buses de TransMilenio, habló sobre las rutas disponibles durante el evento: “Transmilenio te ofrece 17 rutas el sábado, y 10 rutas el domingo en las estaciones 7 de agosto, Movistar Arena, Cambridge Council y Salitre el Greco Vive Claro. TransMiZonal cuenta con 24 rutas que operan en los paraderos aledaños al parque, en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63″, detalló.
Es importante resaltar que, todos los servicios del SITP y TransMilenio, operarán en el horario habitual.
Artistas invitados: Nacionales e internacionales.
- Andrés Franco “El agropecuario”.
- Jhon Álex Castaño.
- Giovanny Ayala.
- Heredero.
- Banda La Conexión.
- Ela Prieto.
- Verde Monte.
- Ciro Quiñónez.
- Alan Ramírez.
- Alzate.
- Pipe Bueno.
- Edén Muñoz.
El distrito reitera a la comunidad que si va a transitar por la zona, debe planificar los viajes con anticipación.