Festival Popular al Parque: Cierres y desvíos viales en Bogotá

Colombia.

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, Bogotá tendrá el festival ´Popular al Parque 2025´, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad, autorizó cierres y desvíos viales.

¿Qué desvíos podrán tomar?

Quienes transiten por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.

Las personas que necesiten ir en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Lucy Cucaita, directora técnica de buses de TransMilenio, habló sobre las rutas disponibles durante el evento: “Transmilenio te ofrece 17 rutas el sábado, y 10 rutas el domingo en las estaciones 7 de agosto, Movistar Arena, Cambridge Council y Salitre el Greco Vive Claro. TransMiZonal cuenta con 24 rutas que operan en los paraderos aledaños al parque, en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63″, detalló.

Es importante resaltar que, todos los servicios del SITP y TransMilenio, operarán en el horario habitual.

Artistas invitados: Nacionales e internacionales.

Andrés Franco “El agropecuario”.

Jhon Álex Castaño.

Giovanny Ayala.

Heredero.

Banda La Conexión.

Ela Prieto.

Verde Monte.

Ciro Quiñónez.

Alan Ramírez.

Alzate.

Pipe Bueno.

Edén Muñoz.

El distrito reitera a la comunidad que si va a transitar por la zona, debe planificar los viajes con anticipación.