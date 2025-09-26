Bogotá

Festival Popular al Parque: Cierres y desvíos viales en Bogotá

El evento se llevará a cabo en el Simón Bolívar y contará con una amplia nómina de artistas invitados.

Foto: Instituto Distrital de las Artes.

Karen Guerrero.

Colombia.

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, Bogotá tendrá el festival ´Popular al Parque 2025´, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad, autorizó cierres y desvíos viales.

¿Qué desvíos podrán tomar?

  • Quienes transiten por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
  • Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
  • Las personas que necesiten ir en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Lucy Cucaita, directora técnica de buses de TransMilenio, habló sobre las rutas disponibles durante el evento: “Transmilenio te ofrece 17 rutas el sábado, y 10 rutas el domingo en las estaciones 7 de agosto, Movistar Arena, Cambridge Council y Salitre el Greco Vive Claro. TransMiZonal cuenta con 24 rutas que operan en los paraderos aledaños al parque, en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63″, detalló.

Es importante resaltar que, todos los servicios del SITP y TransMilenio, operarán en el horario habitual.

Artistas invitados: Nacionales e internacionales.

  • Andrés Franco “El agropecuario”.
  • Jhon Álex Castaño. 
  • Giovanny Ayala.
  • Heredero.
  • Banda La Conexión.
  • Ela Prieto.
  • Verde Monte.
  • Ciro Quiñónez.
  • Alan Ramírez.
  • Alzate.
  • Pipe Bueno.
  • Edén Muñoz.

El distrito reitera a la comunidad que si va a transitar por la zona, debe planificar los viajes con anticipación.

