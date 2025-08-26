Septiembre es el mes del jazz en Bogotá: Consulte programación, artistas y eventos

El Circuito de Jazz Colombia, es una iniciativa que reúne a algunos de los festivales más importantes del país. En esta edición especial, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata será el epicentro en Bogotá, donde se realizarán varios eventos que girarán en entorno al jazz. Esto como parte del recorrido que hace este género en Colombia, sumándose a los eventos que conectan a las ciudades de Cali, Medellín y Pasto.

Como parte de esta unión de eventos artísticos y en la que el Ministerio de Cultura es un aliado, se presentó también la convocatoria en la que se premiarán a dos agrupaciones regionales con un viaje al tan reconocido Festival de Jazz de Mompox, que se realizará del 17 al 20 de septiembre.

Este año el Circuito de Jazz Colombia tendrá dos invitados internacionales de lujo: uno de ellos es el camerunés Richard Bona, con su proyecto Asante Trío, quien es un músico multiinstrumentista de jazz y jazz fusión, especializado en el bajo eléctrico y el maliense Tom Diakité, quien compartirá con el público la riqueza instrumental y cultural de su natal país, Malí.

Ambos artistas harán parte de los eventos que se realizarán en Bogotá, Medellín (6 al 20 de septiembre), Ajazzgo (Cali, 9 al 23 de septiembre) y Pasto (11 al 25 de septiembre).

Esta será la programación de septiembre:

En Bogotá, la agenda comenzará el 4 de septiembre con el festival Emergentes Jazz , organizado por la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de los Andes, en alianza con el Centro Nacional de las Artes.

, organizado por la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de los Andes, en alianza con el Centro Nacional de las Artes. El 14 de septiembre, el Teatro Colón recibirá a Richard Bona Asante Trío, mientras que Tom Diakité se presentará en la plazoleta del CNA .

. El mes cerrará con un homenaje al maestro Edy Martínez, el 26 de septiembre, que incluye un concierto con big band en el Teatro Colón.

que incluye un concierto con big band en el Teatro Colón. El 27 de septiembre habrá un evento del Real Book Colombia - Dispositivo de jazz en la Sala Fanny Mikey y la proyección del documental Viva Edy, un viaje entre el pasado y el presente, de Carlos Ospina, en la plazoleta del CNA.

Adicionalmente, el próximo 6 y 7 de septiembre se celebrará en Bogotá la edición número 28 del Festival Jazz al Parque, que en esta oportunidad tendrá dos sedes: una de ella en el parque El Country, en la localidad de Usaquén y la otra en el Parque de los Novios, ubicado en Barrios Unidos. La entrada es totalmente gratuita y contará con la presencia de agrupaciones de Estados Unidos, Alemania, Chile, México, Cali, Medellín y Bogotá, que exploran el jazz vanguardista combinada con géneros como el rock, el funk, el hip hop y la música electrónica.