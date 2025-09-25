Usuarios de la Nueva EPS en Girón anuncian plantón por falta de medicamentos y fallas en el servicio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bárbara Carrillo, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en Girón.

Bucaramanga

Girón vive una crítica situación en materia de salud. Usuarios de la Nueva EPS denunciaron desabastecimiento de medicamentos, demoras en citas médicas y procedimientos quirúrgicos, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

Ante la falta de soluciones anunciaron un plantón pacífico este jueves 25 de septiembre desde las 6:00 a.m. en la sede administrativa de la entidad, ubicada en la carrera 26 #45-31 del barrio El Poblado.

La presidenta de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en Girón, Bárbara Carrillo, aseguró que la comunidad se cansó de la negligencia.

“Estamos pasando situaciones difíciles con los medicamentos y la prestación de servicios. No hay ni un acetaminofén en los estantes. El problema es tan grave que sentimos que la salud en Colombia está en cuidados intensivos. Por eso vamos a alzar la voz para que el Ministerio de Salud y el presidente Petro nos escuchen”.

Carrillo explicó que el desabastecimiento se debe a las millonarias deudas de la EPS con las entidades prestadoras de servicios como Ofimédicas, Forpresalud e incluso la Foscal, que se han visto obligadas a limitar la entrega de insumos y medicamentos.

La protesta busca visibilizar una situación que, según los usuarios, se ha agudizado en los últimos meses.

Fallas en la entrega de fármacos, suspensión de procedimientos quirúrgicos y demoras en citas con especialistas.

“Necesitamos que nos escuchen en Bogotá. Esta crisis no puede seguir así, está en juego la vida y la dignidad de los usuarios”, concluyó la representante.

Autoridades locales advierten que más de la mitad de los afiliados en Santander, alrededor de 1,2 millones de personas, dependen de esta EPS; que actualmente registra una deuda que supera el billón de pesos.