Nuevamente usuarios de la Nueva EPS protestaron en Santander por falta de medicamentos

Bucaramanga

Ante los problemas por la entrega de medicamentos que no cesan la junta de usuarios de la Nueva EPS convocó a una doble jornada de protestas en El Socorro y San Gil.

En frente de las sedes la EPS ciudadanos expusieron sus casos, solicitando que representantes de la entidad los escucharan.

“Soy discapacitada y desde noviembre tengo demoras para hacer los papeles para unos exámenes, esta es la hora que no me han llegado. Además, tengo un sobrino que tiene un aneurisma y me lo tienen sin medicamentos. Desde el año pasado me quedaron debiendo tres medicamentos especiales, que según parece caducaron. Ni pañales ni nada me le dieron. Me parece injusto que el gobierno esté en esta actitud”, expresó la usuaria que participó en la protesta.

Gerardo Torres Triana, presidente de la junta de Usuarios de la Nueva EPS en Santander, agregó también les preocupa los problemas en las asignaciones de citas con especialistas.

“Tenemos una deuda especialmente con la Foscal que asciende a más de 320.000 millones de pesos, donde se les pasó una factura en el mes de enero de 55 mil millones de pesos y únicamente les abonaron mil millones de pesos, entonces la situación el día de hoy es bastante delicada”, mencionó el representante de los usuarios.

La provincia de Guanentá cuenta con 70 mil usuarios, por eso nuevamente invitan a los usuarios a presionar a través de estas protestas pacíficas para que el estado pague a la Nueva EPS.

“Queremos que el gobierno central nos vea, pues está situación está afectando a las provincias”.