Embajador de Palestina habló del presidente Gustavo Petro y sobre las elecciones en Bucaramanga

Paula Maldonado

El embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, participó en el Encuentro Solidario por Palestina, convocado por Universidad Industrial de Santander, donde habló de la situación actual en su país y de la solidaridad que ha recibido en Santander. “Hoy me siento como en casa, aquí hay más banderas de Palestina que en Palestina, porque allá no podemos usarlas. Por eso nuestro símbolo también es la sandía, con los mismos colores de nuestra bandera”, señaló.

Habló de las próximas elecciones en Bucaramanga y del alcalde Jaime Beltrán

Uno de los mensajes más contundentes del diplomático estuvo dirigido a los bumangueses en el marco de las próximas elecciones. “Elijan bien, piensen en ustedes mismos. No dejen que el sionismo entre a Bucaramanga como entró a Palestina, no dejen que maneje su sociedad, sus empresas y su seguridad”, afirmó.

El embajador calificó al sionismo como “la fase más extrema del fascismo” y lo responsabilizó de décadas de ocupación contra el pueblo palestino.

Colombia y el presidente Gustavo Petro

En su discurso también elogió al presidente Gustavo Petro, resaltando la fuerza de sus recientes declaraciones sobre Palestina. “Me enorgullece ese discurso del presidente Petro, un presidente que habla con valentía, con honestidad, que representa la voz de la verdad y no solo de Colombia, sino también de la humanidad, del medioambiente y de Palestina”. Recordó además que Petro ha propuesto que fuerzas internacionales de paz intervengan en ese territorio, aunque reconoció que será difícil por el control que, según él, ejercen Estados Unidos y sus aliados en Naciones Unidas.

Situación de Palestina:

El embajador advirtió que Israel continúa con la colonización y el genocidio contra su pueblo, respaldado por armamento estadounidense y europeo. Señaló que más de 7 millones de palestinos viven como refugiados desde 1948, que en Gaza 2 millones 300 mil personas sobreviven en condiciones de encierro.

A pesar de este panorama, dijo que la lucha palestina no se detendrá. Celebró que en los últimos días 10 países más reconocieran al Estado palestino, gracias a la presión de millones de personas en las calles del mundo entero. Sin embargo, advirtió que este es apenas el primer paso.

El embajador terminó mencionando que ha Israel le duele que Colombia no le importe armamento, “si toda América Latina hiciera lo que ha hecho Colombia, que ya suspendió la exportación de carbón y la compra de armas, pero aún tiene pendiente revisar el TLC vigente con ese estado genocida", señaló Almalki.