Procuraduría exige a Acueducto y UAESP acciones urgentes por basuras y riesgos en Bogotá / Sergio Acero

Colombia

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregar un informe detallado sobre el estado del sistema de recolección de basuras y disposición de aguas en la ciudad.

El organismo de control explicó que su solicitud surge tras denuncias ciudadanas por contaminación y riesgos para la salud en distintos puntos de la capital.

Medidas urgentes y comunicación con las comunidades

De acuerdo con el Ministerio Público, las entidades deben informar:

Qué medidas inmediatas han adoptado para mejorar la recolección en los lugares más críticos.

Cómo garantizarán la comunicación con las comunidades afectadas.

“La situación demanda acciones urgentes y coordinadas para prevenir mayores impactos ambientales y sanitarios”, advirtió la Procuraduría.

Hallazgos preocupantes en visitas recientes

En recorridos de verificación, la entidad encontró acumulación de basura y presencia de familias habitando en caños en condiciones de alta vulnerabilidad.

Ante esto, anunció que mantendrá un seguimiento preventivo con el fin de evitar que la problemática se agrave y reiteró que “las autoridades responsables deben garantizar de manera prioritaria el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano y a condiciones de vida dignas”.