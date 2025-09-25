Bogotá

Procuraduría exige a Acueducto y UAESP acciones urgentes por basuras y riesgos en Bogotá

El Ministerio Público pidió a las entidades informar sobre la recolección de desechos y medidas inmediatas para prevenir afectaciones a la salud y al ambiente en la capital.

Procuraduría exige a Acueducto y UAESP acciones urgentes por basuras y riesgos en Bogotá

Procuraduría exige a Acueducto y UAESP acciones urgentes por basuras y riesgos en Bogotá / Sergio Acero

Marcela Santos

Colombia

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregar un informe detallado sobre el estado del sistema de recolección de basuras y disposición de aguas en la ciudad.

El organismo de control explicó que su solicitud surge tras denuncias ciudadanas por contaminación y riesgos para la salud en distintos puntos de la capital.

Medidas urgentes y comunicación con las comunidades

De acuerdo con el Ministerio Público, las entidades deben informar:

  • Qué medidas inmediatas han adoptado para mejorar la recolección en los lugares más críticos.
  • Cómo garantizarán la comunicación con las comunidades afectadas.

“La situación demanda acciones urgentes y coordinadas para prevenir mayores impactos ambientales y sanitarios”, advirtió la Procuraduría.

Hallazgos preocupantes en visitas recientes

En recorridos de verificación, la entidad encontró acumulación de basura y presencia de familias habitando en caños en condiciones de alta vulnerabilidad.

Ante esto, anunció que mantendrá un seguimiento preventivo con el fin de evitar que la problemática se agrave y reiteró que “las autoridades responsables deben garantizar de manera prioritaria el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano y a condiciones de vida dignas”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad