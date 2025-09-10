Desde el Concejo piden que se declare emergencia sanitaria por basuras en Bogotá

Bogotá D. C.

En Bogotá habrían 700 puntos críticos de acumulación de basura, convertidos en focos de plagas, malos olores y riesgo sanitario, según el concejal Leandro Castellanos.

El cabildante del partido Alianza Verde exigió celeridad en la respuesta del Distrito y el nombramiento de inmediato de un director o directora en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la entidad responsable de la limpieza de Bogotá, 20 días después de la renuncia de Consuelo Ordoñez.

De acuerdo con Castellanos, desde abril de este año estaría abierto un debate de control político en torno al manejo de la entidad, el cual califica como “desastroso”. Agrega que la UAESP necesita una cabeza visible que asuma la crisis y ofrezca soluciones, “antes de que Bogotá termine convertida en un vertedero a cielo abierto”.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, exigió “declarar de inmediato la emergencia sanitaria o en 120 días la ciudad quedará cubierta de residuos y sin servicio de recolección de manera indefinida”.

“Bogotá se acerca a un escenario de colapso sanitario”, aseguran desde el Concejo

A horas de que se cumplan tres semanas de la salida de la directora de la UAESP, quien no ha sido reemplazada, Castellanos acusó desinterés por parte del alcalde Galán en la atención de lo que advierte podría convertirse en “una crisis de basuras sin precedentes en Bogotá“.

Desde el Concejo requieren a esta figura para saber cuál es el plan de contingencia para abordar la problemática y qué va a suceder en febrero cuando expire el contrato de recolección de residuos sólidos con los cinco operadores vigentes.

Castellanos asegura que “con la entidad acéfala, Bogotá se acerca peligrosamente a un escenario de colapso sanitario”.

En adición, denuncia que “todas esas personas técnicas que están alrededor de la entidad no fueron capaces de organizar el modelo de recolección de basura para que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) lo aprobase”. Apunta que esta es la causa de la situación que enfrenta la ciudad en la actualidad.

Vicepresidente del Concejo exige declarar emergencia sanitaria en Bogotá

Por su parte, el vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, exigió medidas inmediatas, asegurando que “el Distrito se ha limitado a la discusión del cambio de esquema en 2026 cuando finalicen los contratos vigentes, pero la crisis es actual e inmediata”.

“Si no revisamos las capacidades de toda la administración, en 120 días será demasiado tarde y no tendremos recolección de basuras por varios días”, añadió Quintero. En este sentido, pidió que se declare la emergencia sanitaria “o enfrentaremos un colapso de basuras aún más grave que el registrado en la alcaldía de Gustavo Petro”.

Según Quintero, esta decisión le daría herramientas clave a Galán para anticiparse al vencimiento de los contratos de recolección en febrero de 2026.

No obstante, también le pidió a varias entidades que ejecuten las siguientes acciones que hacen parte de sus competencias y no estarían desarrollando:

Sanciones a quienes arrojen basura en el espacio público , en especial restaurantes y comercios, por parte de la Secretaría de Gobierno

, en especial restaurantes y comercios, por parte de la Secretaría de Gobierno La promoción de una campaña masiva de cultura ciudadana desde la Secretaría de Cultura

desde la Secretaría de Cultura El establecimiento de una política para evitar que los habitantes de calle sigan rompiendo bolsas , de parte de la Secretaría de Integración Social

, de parte de la Secretaría de Integración Social La recolección de residuos y barridos dentro de los horarios establecidos por la UAESP.

Siga leyendo: Crisis sanitaria por colapso de rellenos: ANLA defiende nuevo proyecto para Bogotá y Cundinamarca

El funcionario entregó algunos datos para ilustrar la problemática. Señaló que, mientras la población creció solo un 0,8% anual entre 2014 y 2024, los residuos aumentaron entre 2% y 4% cada año. Además, a diario, habrían quedado “cerca de 500 toneladas de residuos sin recoger, que terminaron en alcantarillas o ríos, lo que le costó al Distrito más de 30 mil millones de pesos anuales en limpieza”.