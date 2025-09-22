El Carrasco está al borde del colapso: fallo incumplido y aumento alarmante de basura en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Helbert Panqueva, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

Bucaramanga

El 2 de octubre será una fecha crucial para la gestión de residuos en el área metropolitana de Bucaramanga.

Después de 14 años del fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander, la situación del relleno sanitario El Carrasco sigue siendo una incógnita, marcada por un proceso judicial complejo y obligaciones pendientes.

En esta nueva etapa se enfrentan tres compromisos fundamentales que buscan asegurar la operación sostenible del relleno, pese a que este se encuentra cerrado judicialmente.

En primer lugar los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga firmaron los convenios necesarios para la ampliación de la capacidad del mismo, lo que permitirá seguir disponiendo residuos en el sitio.

Sin embargo los problemas persisten especialmente en lo que respecta a la reducción de residuos que, según el fallo judicial debe disminuirse en un 15%.

Pese a los esfuerzos la situación ha empeorado. El volumen de basura que ingresa al Carrasco ha aumentado de un 2% a 5% diario.

Además de este compromiso el Tribunal ordenó la puesta en funcionamiento de un nuevo módulo en la planta de tratamiento de lixiviados, “un pendiente que la administración actual busca solucionar en el corto plazo”, afirmó Helbert Panqueva, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab)

Pero la tarea más difícil sigue siendo la reducción de residuos, un desafío que involucra no solo a los alcaldes sino también a los ciudadanos en general.

En este sentido la clave será "avanzar hacia la economía circular promoviendo el reciclaje, la reutilización y la reducción de basura", agregó Panqueva.

Con el reloj corriendo y la fecha límite establecida para marzo de 2026, el panorama se complica pero también surgen alternativas como la transformación del relleno en un parque tecnológico, similar al modelo que ha implementado Medellín.

Esta propuesta apunta a reducir la dependencia de una única tecnología y a fomentar un enfoque más integral en la gestión de residuos.

La audiencia del 2 de octubre ante el juez 15 Administrativo de Bucarmanga será determinante para definir los próximos pasos y establecer las acciones a seguir.

En este contexto el gerente de la Emab se mostró optimista respecto a los avances logrados, pero también advirtió que el camino aún está lleno de obstáculos.