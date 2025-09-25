Precio del café en Colombia para este 25 de septiembre, según el informe diario de la FNC

Existen diferentes granos de café en el mundo, en variedad, orígenes y sabores, además de esto, es una de las bebidas que más se consume en el mundo. Si bien algunos países son grandes productores de este grano, es importante saber los tipos de café que existen, ya que se suele creer que todos son iguales.

Para saber cuáles son estas variedades, se debe repasar de donde proviene y los nombres que posee cada uno:

Café arábica : es el grano que más se solicita a nivel mundial, pues según Incapto, una página que se dedica al estudio del café, indicó que el 70% y 80% de este grano, es exportado y consumido a nivel mundial. Es originario de Etiopia, y es reconocido por el sabor suave y agradable.

: es el grano que más se solicita a nivel mundial, pues según Incapto, una página que se dedica al estudio del café, indicó que el 70% y 80% de este grano, es exportado y consumido a nivel mundial. Es originario de Etiopia, y es reconocido por el sabor suave y agradable. Café robusta: este grano proviene de la República del Congo y se caracteriza por la robustez de sus semillas, sin embargo, se considera que su calidad no es muy buena.

En Colombia, se cultiva principalmente el café tipo arábiga, que es conocido por su sabor suave, dulce y aromático. Es por ello que es uno de los más demandados a nivel internacional.

Le puede interesar: ¿Empezó a subir? Cierre del dólar en Colombia para HOY 25 de septiembre, según Banco de la República

Precio del café para este 25 de septiembre en Colombia, según la FNC

El precio del café tiene como base el cierre de la bolsa en Nueva York, según el informe diario que publica la Federación Nacional de cafeteros, su valor total por carga para este 25 de septiembre es de 2,881,000 COP.

Asimismo, su pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣5️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/aEneFtlUhq — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 25, 2025

Otras noticias: La Cosecha Cafetera tendrá una disminución del 20% en Caldas, los cafeteros se mostraron preocupados

Precio del café en dólares hoy en Colombia, 25 de septiembre

Investing, una plataforma que muestra indicadores económicos sobre productos, entidades e insumos a nivel internacional, mostró que el precio del café en dólares para este 25 de septiembre es de 371,20 USD, representado un alza del 0,94%, esto quiere decir, unos 3,45 USD de ganancia.

Precio del café en las principales ciudades del país, según la FNC

En el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros, ellos presentan el valor oficial del café, y a su vez, el precio total por carga, kilo y arroba en las principales ciudades del país, para este 25 de septiembre, se cotiza así:

Armenia – Carga: $2,881,500 | Kilo: $23,052 | Arroba: $288,150

– Carga: $2,881,500 | Kilo: $23,052 | Arroba: $288,150 Bogotá – Carga: $2,880,250 | Kilo: $23,042 | Arroba: $288,025

– Carga: $2,880,250 | Kilo: $23,042 | Arroba: $288,025 Bucaramanga – Carga: $2,879,875 | Kilo: $23,039 | Arroba: $287,988

– Carga: $2,879,875 | Kilo: $23,039 | Arroba: $287,988 Buga – Carga: $2,882,250 | Kilo: $23,058 | Arroba: $288,225

– Carga: $2,882,250 | Kilo: $23,058 | Arroba: $288,225 Chinchiná – Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138

– Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138 Cúcuta – Carga: $2,879,375 | Kilo: $23,035 | Arroba: $287,938

– Carga: $2,879,375 | Kilo: $23,035 | Arroba: $287,938 Ibagué – Carga: $2,880,625 | Kilo: $23,045 | Arroba: $288,063

– Carga: $2,880,625 | Kilo: $23,045 | Arroba: $288,063 Manizales – Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138

– Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138 Medellín – Carga: $2,880,625 | Kilo: $23,045 | Arroba: $288,063

– Carga: $2,880,625 | Kilo: $23,045 | Arroba: $288,063 Neiva – Carga: $2,879,750 | Kilo: $23,038 | Arroba: $287,975

– Carga: $2,879,750 | Kilo: $23,038 | Arroba: $287,975 Pamplona – Carga: $2,879,500 | Kilo: $23,036 | Arroba: $287,950

– Carga: $2,879,500 | Kilo: $23,036 | Arroba: $287,950 Pasto – Carga: $2,879,500 | Kilo: $23,036 | Arroba: $287,950

– Carga: $2,879,500 | Kilo: $23,036 | Arroba: $287,950 Pereira – Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138

– Carga: $2,881,375 | Kilo: $23,051 | Arroba: $288,138 Popayán – Carga: $2,881,625 | Kilo: $23,053 | Arroba: $288,163

– Carga: $2,881,625 | Kilo: $23,053 | Arroba: $288,163 Santa Marta – Carga: $2,883,125 | Kilo: $23,065 | Arroba: $288,313

– Carga: $2,883,125 | Kilo: $23,065 | Arroba: $288,313 Valledupar – Carga: $2,880,750 | Kilo: $23,046 | Arroba: $288,075

Otras noticias: ‘Hecho en Risaralda’ llega a Estados Unidos, España y Grecia para abrir más mercados internacionales