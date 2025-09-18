Productores arroceros reciben guía para venderle al Bienestar Familiar en Sucre

Sincelejo

En Sincelejo se realizó un encuentro entre el Bienestar Familiar y la Gobernación de Sucre para socializar los lineamientos técnicos del arroz, un manual que busca unificar la calidad del producto y facilitar su entrada a los programas de alimentación institucional.

El evento, enmarcado en la Ley 2046 de 2020 —que obliga a las entidades públicas a comprar al menos el 30 % de sus alimentos a pequeños productores—,y así participar en las compras públicas. permitió a los asistentes conocer los requisitos para registrarse en la base de datos departamental

Durante la jornada se presentaron experiencias exitosas y nuevas propuestas para diversificar el uso del arroz en minutas alimentarias. Héctor Fabio Villalba, de Acaprosin, relató que gracias a la venta al ICBF 40 familias campesinas han recibido ingresos; mientras que Wilder Lozano, de Queepan, propuso incluir pan y galletas de arroz en los menús del Instituto.

Samir López, de Coomojana, pidió un encuentro específico para los arroceros de La Mojana, donde según cifras del gremio hay más de 3.000 productores que podrían beneficiarse de esta información.

Con este espacio, el Bienestar Familiar busca fortalecer la producción local y ampliar la participación de pequeños agricultores en sus programas de alimentacións