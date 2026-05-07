Pensión en Colombia 2026: qué ocurre si deja de cotizar varios meses y cómo afecta su retiro

Así quedarían las pensiones tras aumento del Salario Mínimo 2026 propuesto por empresarios y sindicatos

La suspensión de aportes a pensión en Colombia es una situación frecuente entre trabajadores independientes, desempleados o personas con ingresos inestables.

Aunque dejar de cotizar durante algunos meses no significa perder el dinero ya aportado, sí puede afectar el tiempo y las condiciones para acceder a la pensión en 2026.

Con la entrada en vigencia de varios cambios en el sistema pensional colombiano, especialmente en beneficio de las mujeres, muchos ciudadanos se preguntan qué consecuencias tiene pausar las cotizaciones y si esto pone en riesgo su futuro pensional.

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¿Qué pasa si deja de cotizar pensión en Colombia?

Cuando una persona deja de realizar aportes al sistema pensional, el historial de semanas cotizadas no desaparece.

Tanto en Colpensiones como en los fondos privados, las semanas ya registradas continúan acumuladas a nombre del afiliado.

Sin embargo, el proceso hacia la pensión queda congelado mientras no se hagan nuevos aportes. Es decir, el trabajador deja de sumar semanas necesarias para cumplir los requisitos de jubilación.

Actualmente, en Colombia se exige una edad mínima de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, además de un número específico de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez.

Cómo afecta dejar de cotizar al valor de la pensión

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el monto final que recibirá el afiliado al pensionarse. Los últimos años laborales tienen un peso importante en el cálculo del ingreso base de liquidación.

Por esta razón, si una persona deja de cotizar durante la etapa final de su vida laboral, el promedio salarial utilizado para calcular la pensión podría disminuir significativamente.

En otras palabras, aunque no se pierdan las semanas ya acumuladas, sí existe el riesgo de recibir una mesada más baja al momento del retiro.

¿Qué ocurre si no completa las semanas exigidas?

Uno de los mayores problemas aparece cuando el afiliado alcanza la edad de pensión, pero no logra reunir el mínimo de semanas requerido por la ley.

En esos casos, el sistema colombiano contempla algunas alternativas para evitar que la persona quede totalmente desprotegida económicamente.

Entre las opciones disponibles están:

Indemnización sustitutiva, que consiste en la devolución de dinero aportado mediante un único pago.

que consiste en la devolución de dinero aportado mediante un único pago. Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) un programa estatal dirigido a quienes no lograron pensionarse.

un programa estatal dirigido a quienes no lograron pensionarse. La pensión familiar, mecanismo que permite sumar semanas cotizadas con la pareja para intentar cumplir el requisito.

Cambios en la pensión para mujeres en 2026

Desde 2026 comenzaron a implementarse ajustes importantes en el sistema pensional colombiano. Uno de los principales cambios beneficia a las mujeres con una reducción progresiva en el número de semanas requeridas para pensionarse.

La medida busca facilitar el acceso a la jubilación para quienes tuvieron interrupciones laborales por desempleo, maternidad o labores de cuidado no remuneradas.

Expertos recomiendan que las personas revisen periódicamente su historial laboral y consulten cuántas semanas tienen acumuladas, especialmente si han pasado largos periodos sin cotizar.

Recomendaciones para evitar problemas al pensionarse

Especialistas en seguridad social aconsejan mantener continuidad en los aportes siempre que sea posible, incluso durante periodos de desempleo o trabajo independiente.

También, recomiendan realizar aportes voluntarios y verificar constantemente que las semanas aparezcan correctamente registradas en la historia laboral.