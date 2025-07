Sebastián Martínez de Circasia Quindío, es el mejor barista de cafés filtrados de Colombia

Armenia

Sebastián Martínez López de Circasia, Quindío se coronó Campeón Nacional de Cafés Filtrados en Medellín este fin de semana.

Ingresa al canal de whatsapp de Caracol Radio Armenia

Con técnica, conocimiento y pasión por el café, Sebastián Martínez demostró por qué es uno de los mejores baristas del país. Ahora, representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Sebastián Martínez López explicó los detalles de cómo logró el primer lugar en el campeonato nacional de cafés filtrados que se llevó a cabo en Medellín el pasado fin de semana.

Final del Campeonato de Cafés Filtrados en Medellín

Es un campeonato acerca de cafés filtrados, de métodos de filtrado en el cual tienes que preparar tres cafés filtrados mientras das un speech, un discurso a tres jueces sensoriales y un juez técnico que en este caso fue Lucemi, que es una representante del World Cup Events de los eventos de cafés mundiales.

Y agregó “fue magnífico poder ganar porque es algo que habíamos estado buscando con mi equipo de trabajo desde ya hace poco más de 3 años y pues nada, es como te dije ahorita es irreal. Estar en esta estar en esta posición.

¿Con qué café participó? ¿Qué tuvo en cuenta el jurado de lo que usted preparó y contó allí?

Mi café fueron dos cafés en realidad, fue una mezcla de dos cafés Ambos son de aquí del Quindío, producidos por Edwin Noreña, es el nombre de mi caficultor, su finca se llama Campo Hermoso. Mi primer café fue una variedad Sudan Rume, proceso Black Honey y mi segundo café fue un Geisha proceso lavado.

Estos dos cafés en armonía, en esta armonía en su combinación me generaron notas muy ricas y muy raras, como, por ejemplo, notas a limonada de albahaca, a cocada, a limoncillo, agüita de piña, panela, O sea, fue un café muy complejo.

Y lo que los jueces evalúan en este caso en esta competencia son varios puntos o varios parámetros, como lo son el aroma, la dulzura, la acidez, la sensación en boca. Entonces, todo eso tiene que ser lo más complejo posible, lo más arriba de nivel posible, pues para poder obtener la mayor puntuación.

Y aparte de eso también se evalúa el conocimiento del café, que es básicamente lo que yo les digo a los jueces que van a sentir y si ellos lo sienten lo sienten realmente, pues eso también incrementa mucho la nota.

¿Fue muy dura la competencia?

Sí, fue durísima porque es que eran 30 baristas de alrededor de todo el país, o sea, los 30 mejores baristas del país haciendo cafés filtrados en Medellín en esa competencia fue durísima. La final con Kevin, con Steven, son excelentes baristas que eh fue un honor poder estar ahí, fue un honor poder competir contra ellos porque esto sirve también mucho para aprender de otras personas y ellos también en algún momento me dijeron que era mucha suerte porque pues esto no es como tal una competencia del todos contra todos, sino que es más algo que como que nos apoyamos como gremio.

¿Es una camaradería entre baristas?

Es muy bonito muchas veces porque antes de los campeonatos, pues de entrenamientos y todo esto, uno se encuentra con las personas que van a participar y no le meten zancadilla, bueno, digámoslo así, al revés., le ayudan a uno como corrigiendo errores, dándole tips, porque pues ellos tenían mucha más experiencia que yo en ese tipo de campeonatos porque pues este fue mi segundo campeonato.

Los tres primeros lugares del campeonato de cafés filtrados en Medellín. Foto: Cortesía Federación Nacional de Cafeteros Ampliar

El primero fue en el 2023 en Popayán, en ese caso llegué hasta la semifinal. Pues ya en este pude ganar gracias a Dios, pero también ellos muchas veces me dieron muchos consejos, pude hablar con ellos y pues eso, es una camaradería muy muy bonita en esta en esta comunidad como en este nicho de cafés especiales.

¿Desde hace cuánto está, con este amor al café y con esta dedicación tan fuerte del barismo?

Yo me gradué del colegio en el 2021, en realidad, yo en ese momento pues tengo 20 años, empecé en el mundo del café de especialidad porque no tenía Honestamente fue porque no tenía nada más que estudiar. No sabía qué carrera entrar a la universidad, no sabía qué ponerme a trabajar. Entonces dije, “Bueno, hay un técnico de cafés especiales en el Sena, iremos a ver qué tal es, voy a ir a hacer cafecito.” Y pues ahí comenzó toda esta historia. Conocí a mucha gente, conocí a mi coach allá en el Sena, que es Henry Patiño, profesor instructor de la escuela nacional de calidad del café.

El Yo creo que ha sido la persona que más me ha apoyado laboralmente y para este tipo de campeonatos. Entonces, así comienza mi historia, pues en el Sena, me fui desenvolviendo, fui conociendo mucha gente, conocí mi coach. Terminé trabajando en la tienda de café especial de mi de mi coach de Henry, aquí en Circasia que se llama Artesano y pues él me dijo, “Vamos a participar en los campeonatos.” Y yo le dije, “Bueno, está bien.” Y así comenzó.

¿Cómo se escoge ese café?

Es un proceso muy largo, nosotros duramos casi 1 año escogiendo el café, avalando y diferentes cafés, de diferentes fincas de todo Colombia, del Cauca, de Huila, pero al final pues encontramos a Edwin que también en algún momento fue instructor del Sena, ahí fue como Henry lo conoció, que sabíamos que tiene excelentes cafés, tiene muy muy muy buenos cafés, evaluamos diferentes variedades el geisha, bourbon, este sudan rume, hasta que pues elegimos este sudan rume y el Geisha.

Así fue como el proceso, pero fue de mucho tiempo fue evaluar muchísimas veces, tostarlo de diferentes maneras, probarlo de diferentes maneras con diferentes métodos de filtrado.

La emoción de su mamá en la final

Sebastián Martínez relató “fue todavía más emotivo porque pues ella no estaba ya en Medellín cuando pues yo estaba participando, yo como tal iba relativamente solo. Entonces cuando yo le dije a ella, “Estoy en la final.” Ella de una vez se tiró para se tiró para Medellín, cogió el carro, se tiró para Medellín junto con mi tía y fue así, pues ella me dijo que iba para Medellín, yo en un momento no me lo creí, pero pues cuando ya la vi allá esa mañana ya fue como un shock, pues fue como tengo que ganar, o sea, quiero ganar, tengo que ganar.

¿Cómo califica el café en su vida hoy?

El café en mi vida hoy es todo. Es en lo que me desenvuelvo profesionalmente, es en lo que me desenvuelvo en mi vida personal. Es lo que me ha permitido conocer a gente tan exitosa y tan buenas personas porque esto no es este premio no fue algo solo mío, sino que ha sido de todas las personas que me han acompañado y que han venido conmigo hasta este punto en mi vida, que en algún momento me ayudaron, se rieron conmigo, me dieron algún consejo. Eso es el café en mi vida en este momento, es todo, es las personas, es los amigos, es mi familia.

Sebastián Martínez, preparando café filtrado. Foto: Cortesía Federación Nacional de Cafeteros Ampliar

Y usted con 20 años sin ratifica algo muy importante, es que sí hay relevo y empalme generacional en el café.

Al yo tener 20 años pues doy a conocer que sí hay un relevo, tal vez no, o sea, cada día hay más relevo generacional porque cada día conozco más jóvenes que se interesan en el mundo del café de especialidad y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque imagínense que ya no haya un relevo, entonces, ¿quién va a seguir haciendo esto? ¿Quién va a seguir enalteciendo el nombre de Colombia ante el mundo con su producto insignia que es el café?

Mundial de cafés filtrados, ¿qué expectativas tiene?

No se sabe exactamente el lugar, pero más o menos se sabe que puede ser en Bangkok, en Tailandia en mayo, del 7 al 9 de mayo del 2026.Entonces, vamos es, o sea, desde ya estamos entrenando, ya estamos buscando los recursos, ya estamos porque pues siempre se nos van muchos recursos para comprar el café, para comprar diferentes métodos, molinos, etcétera. Entonces, el reto es traer el primer trofeo mundial de filtrados a Colombia y el segundo de estos campeonatos también a Colombia.