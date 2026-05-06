DIAN 2026: Calendario tributario de mayo 2026, fechas clave para declarar renta, patrimonio e IVA

Durante el mes de mayo de 2026, los contribuyentes en Colombia deben cumplir con una serie de obligaciones fiscales definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Este periodo concentra vencimientos importantes relacionados con el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio y tributos como el IVA, por lo que es clave conocer el cronograma oficial para evitar sanciones e intereses por mora.

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La entidad reiteró que tanto personas naturales como jurídicas deben revisar con anticipación sus responsabilidades, organizar la documentación y cumplir dentro de los plazos establecidos, los cuales están diseñados según el último dígito del NIT.

Calendario tributario 2026: Fechas clave para declarar renta en mayo

Uno de los compromisos más relevantes en este mes es el pago de la primera cuota del impuesto de renta para personas jurídicas, así como la declaración del impuesto al patrimonio. El calendario inicia el 12 de mayo y se extiende hasta el 26 de mayo.

Las fechas están organizadas de la siguiente manera:

NIT terminado en 1: 12 de mayo

NIT terminado en 2: 13 de mayo

NIT terminado en 3: 14 de mayo

NIT terminado en 4: 15 de mayo

NIT terminado en 5: 19 de mayo

NIT terminado en 6: 20 de mayo

NIT terminado en 7: 21 de mayo

NIT terminado en 8: 22 de mayo

NIT terminado en 9: 25 de mayo

NIT terminado en 0: 26 de mayo

Este esquema busca distribuir la carga operativa y facilitar el cumplimiento ordenado de las obligaciones tributarias en todo el país.

Calendario de IVA, retención y otros impuestos en mayo

En cuanto a impuestos indirectos, mayo también concentra los vencimientos para declarar el Impuesto sobre las Ventas (IVA). Los responsables del régimen bimestral deberán presentar la declaración correspondiente a marzo y abril, mientras que los del régimen cuatrimestral reportarán el periodo de enero a abril.

Estos vencimientos coinciden con el mismo rango de fechas (12 al 26 de mayo) y también dependen del último dígito del NIT. Dentro de este grupo se incluyen otras obligaciones como:

Retención en la fuente del mes de abril

Impuesto nacional al consumo

Declaración de activos en el exterior

Anticipo del Régimen Simple de Tributación (RST)

Cumplir con estas fechas es fundamental para evitar multas y mantener al día la situación fiscal ante la autoridad tributaria.

Impuestos con fecha única:

Algunos tributos tienen un plazo único de cumplimiento, sin importar el NIT del contribuyente. En este caso, la fecha límite es el 15 de mayo de 2026.

Entre las obligaciones que deben pagarse ese día están:

Impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados

Impuesto al carbono

Impuesto a la gasolina y ACPM

IVA para servicios prestados desde el exterior

Presencia Económica Significativa (PES)

Estos gravámenes requieren especial atención, ya que no cuentan con fechas escalonadas y su incumplimiento genera sanciones automáticas.

Recomendaciones para evitar sanciones de la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recomienda a los contribuyentes no dejar los trámites para último momento. En este orden de ideas, es indispensable organizar la información contable, verificar los datos del NIT y utilizar los servicios digitales disponibles; son pasos clave para cumplir sin contratiempos.

Además, es importante recordar que no declarar o pagar fuera de los plazos establecidos puede derivar en sanciones económicas, intereses de mora e incluso procesos de fiscalización.