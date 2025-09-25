‘Hecho en Risaralda’ llega a Estados Unidos, España y Grecia para abrir más mercados internacionales

Pereira

Esta misión es el resultado de la alianza entre la Gobernación y Fidatec ONG Colombia, y tiene como objetivo proyectar la identidad, la cultura y la calidad de los productos risaraldenses en escenarios internacionales como Estados Unidos y varios países de Europa.

Más de 300 empresas de sectores como el agroindustrial, el sistema moda, la metalmecánica, la cultura y las industrias 4.0, hacen parte de este ecosistema que, en los últimos cinco años, ha logrado reconocimiento por su solidez y prestigio en el exterior.

Una de las empresas que ha confirmado su participación en esta gira internacional con la marcha ‘Hecho en Risaralda’, es Frisby, compañía pereirana que hará presencia en la ciudades que visitarán durante 15 días.

La agenda internacional se extenderá hasta el 5 de octubre y contempla paradas estratégicas en varias ciudades:

Miami, Estados Unidos: La gira comenzó con el Hecho en Risaralda Coffee Show, un evento que reunió a empresarios del café y del sector agroindustrial con compradores e inversionistas de alto nivel, abriendo oportunidades para aumentar las exportaciones de café especial y derivados agrícolas.

Continúa en Extremadura, España: La delegación departamental tendrá una agenda bilateral que busca consolidar un convenio con la Junta de Extremadura, una comunidad autónoma española ubicada al sur-oeste de la Península Ibérica y la Universidad de Extremadura. Este acuerdo permitirá el intercambio de conocimiento en temas de desarrollo rural, asociatividad y tecnología aplicada a la producción agropecuaria.

Atenas, Grecia del 27 al 29 de septiembre: Por primera vez, Risaralda contará con un estand propio en el Athens Coffee Festival, uno de los eventos más importantes de Europa para la industria cafetera. Se busca consolidar la confianza de los aliados internacionales y posicionar el café risaraldense en un mercado de alto potencial.

Y esta agenda internacional culmina en Madrid, España del 1 al 5 de octubre, allí se tendrán dos grandes eventos:

El primero en el Salón del Libro Hecho en Risaralda (1 y 2 de octubre): Seis escritores locales, seleccionados por convocatoria pública, presentarán sus obras en Europa, fortaleciendo la proyección cultural del departamento. Este espacio cuenta con el respaldo del Consulado de Colombia en Madrid.

Feria Hecho en Risaralda (3 al 5 de octubre): La primera feria comercial organizada directamente por el departamento en el exterior, que busca abrir mercados y atraer inversión extranjera.

La Gobernación de Risaralda destacó que esta misión internacional es un paso decisivo para la internacionalización de más de 300 empresas locales, que hoy representan la identidad productiva y cultural del departamento.