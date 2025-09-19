Precio del café hoy en Colombia, 19 de septiembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

Colombia alrededor del mundo es reconocida por su gastronomía, cultura y demás, incluyendo, la exportación de insumos básicos. Dentro de estos productos que exporta el país a otros lugares del mundo está el café, uno de los mejores granos de la región en Latinoamérica, después de Brasil.

En el continente suramericano y de Centroamérica, varios países tienen un gran reconocimiento por su café, como lo es Nicaragua, Perú y México, esto según Macondo, una página web dedicada al estudio de este grano en los diferentes territorios.

La exportación de café para muchos países significa un gran beneficio a nivel económico, pues al existir una mayor demanda dentro de la industria de este grano, mayor reconocimiento ganaría.

Le puede interesar: En el 2025 Colombia tendrá la mayor producción de café en más de tres décadas

Precio del café en Colombia, según la FNC para este 19 de septiembre

La Federación Nacional de cafeteros presentó en su informe diario el precio total del café para este 19 de septiembre, es de $2.820.000 COP, representando una tendencia a la baja de $140,000 pesos, ya que el día de ayer, 18 de septiembre, se cotizó 2,960,000 COP. Por otro lado, el precio total de su pasilla contenida en pergamino fue de 10,000 kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣9️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/X1VB0J6GgZ — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 19, 2025

Otras noticias: Precio del café para este 18 de septiembre según la FNC y su cotización en dólares

Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 19 de septiembre

Así fijo el precio del café en las principales ciudades del país la FNC para este 19 de septiembre:

Armenia – Carga: $2,820,500 | Kilo: $22,564 | Arroba: $282,050

– Carga: $2,820,500 | Kilo: $22,564 | Arroba: $282,050 Bogotá – Carga: $2,819,250 | Kilo: $22,554 | Arroba: $281,925

– Carga: $2,819,250 | Kilo: $22,554 | Arroba: $281,925 Bucaramanga – Carga: $2,818,875 | Kilo: $22,551 | Arroba: $281,888

– Carga: $2,818,875 | Kilo: $22,551 | Arroba: $281,888 Buga – Carga: $2,821,250 | Kilo: $22,570 | Arroba: $282,125

– Carga: $2,821,250 | Kilo: $22,570 | Arroba: $282,125 Chinchiná – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Cúcuta – Carga: $2,818,375 | Kilo: $22,547 | Arroba: $281,838

– Carga: $2,818,375 | Kilo: $22,547 | Arroba: $281,838 Ibagué – Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963

– Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963 Manizales – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Medellín – Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963

– Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963 Neiva – Carga: $2,818,750 | Kilo: $22,550 | Arroba: $281,875

– Carga: $2,818,750 | Kilo: $22,550 | Arroba: $281,875 Pamplona – Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850

– Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850 Pasto – Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850

– Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850 Pereira – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Popayán – Carga: $2,820,625 | Kilo: $22,565 | Arroba: $282,063

– Carga: $2,820,625 | Kilo: $22,565 | Arroba: $282,063 Santa Marta – Carga: $2,822,125 | Kilo: $22,577 | Arroba: $282,213

– Carga: $2,822,125 | Kilo: $22,577 | Arroba: $282,213 Valledupar – Carga: $2,819,750 | Kilo: $22,558 | Arroba: $281,975

Precio del café en dólares

Existen diferentes plataformas que dedican a estudiar indicadores económicos y el comportamiento de algunos insumos en el mercado internacional, en este caso, Ivesntign un portal web dedicado a esto, mostró el precio del café en dólares para este 19 de septiembre.

Su cotización es de 365,30 USD, representando un decrecimiento del 4.08%, esto quiere decir que son 15,55 USD aproximadamente. La baja fue alta, ya que el día de ayer, 18 de septiembre, su valor fue de 380,75 USD.

Otras noticias: Cosecha cafetera en Santander dejaría 1,5 billones de pesos, superando los resultados del año pasado