Peaje en el Huila tendrá tarifa diferencial para diez municipios

Neiva

La instalación de un nuevo peaje en el Huila es una realidad que genera preocupación en la comunidad y el sector productivo. Con este, el departamento pasará a contar con cuatro casetas, lo que representa un costo adicional para transportadores, comerciantes y ciudadanos en general. La decisión ya está tomada y su operación iniciará en los próximos meses.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio, junto a alcaldes y gremios del departamento, gestionaron una alternativa que pudiera reducir el impacto económico. La primera petición fue evitar la instalación del peaje, la segunda que solo empezara a operar cuando concluyeran las obras, y la tercera, lograr una tarifa diferencial para los municipios directamente afectados.

Lina Carrera de la cámara de comercio del Huila, comento que “el Ministerio de Transporte incluyó en el borrador de la resolución a varias localidades. Inicialmente estaban Gigante y Hobo, pero gracias a la gestión de los alcaldes y líderes se sumaron Yaguará, Algeciras, Tesalia, Paicol, La Plata, Nátaga, La Argentina y Garzón. En total, diez municipios tendrán este beneficio en la tarifa diferencial, lo que representa un alivio parcial.

Otro aspecto relevante es el costo del peaje Laberinto, que sería más alto que el de Los Cauchos. Mientras este último está en 12.000 pesos, el de Laberinto tendría un valor inicial de 18.000. No obstante, se logró que el incremento se aplique de manera gradual en tres años, lo cual permitirá dar un margen de adaptación a los transportadores y a la economía regional.