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08 jun 2026 Actualizado 16:17

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Huila fortalece su liderazgo en el sector cafetero

La Gobernación impulsa proyectos sostenibles y tecnológicos para garantizar la calidad, cantidad y rentabilidad de la caficultura local.

Se extiende a la cooperación internacional. Foto Gobernación Huila.

Se extiende a la cooperación internacional. Foto Gobernación Huila.

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A través de la Secretaría de Agricultura y Minería, se apoya a caficultores con diversos proyectos en todo el territorio. Estas iniciativas buscan potenciar la productividad, asegurando que el Huila mantenga su liderazgo nacional en calidad y cantidad. Trabajos en renovación, ferti-enmiendas y reconversión tecnológica, acercando maquinaria y equipos modernos a los caficultores.

Oscar Trujillo, secretario de agricultura, afirmo que “también hemos implementado proyectos de filtros verdes. Nuestro compromiso se extiende a la cooperación internacional, para cumplir con certificaciones del nuevo reglamento europeo, avanzando en forestación, reducción de huella hídrica y huella de carbono, cuidando el medio ambiente en cada etapa”.

Estos esfuerzos permiten desarrollar sistemas productivos agroforestales más sostenibles y respetuosos con la naturaleza. El gobierno del Huila trabaja por una caficultura rentable, innovadora y sostenible. En cada proyecto está diseñado para que los caficultores puedan generar mayores ingresos y adaptarse a las exigencias del mercado.

El compromiso es claro: cuidar el entorno, mejorar la productividad y fortalecer la economía de los productores locales. Cada iniciativa refleja apoyo a los caficultores y a la conservación del patrimonio natural del departamento. El Huila sigue siendo sinónimo de calidad, innovación y responsabilidad.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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