Autoridades capturaron a 44 personas durante ofensiva contra el delito en el Huila

Las autoridades reportaron un incremento del 32 % en el flujo vehicular, con más de 93 mil vehículos transitando por las vías del Huila. Foto Relacionada

Neiva

Durante el fin de semana del Corpus Christi, la Policía Nacional desarrolló operativos de prevención, control y disuasión en diferentes municipios del Huila, en el marco de la estrategia institucional “Huila Más Seguro”. Como resultado de estas acciones fueron capturadas 44 personas por distintos delitos, en una ofensiva orientada a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.

De acuerdo con las autoridades, entre los capturados se encuentran ocho personas por porte ilegal de armas de fuego, seis por lesiones personales, siete por violencia intrafamiliar, ocho por hurto calificado y agravado, diez por tráfico de estupefacientes y cinco por otros delitos. Estas acciones permitieron afectar estructuras y actores delincuenciales que generan afectaciones a las comunidades.

Uno de los procedimientos destacados se registró en el barrio Obrero de Garzón, donde uniformados capturaron a tres presuntos responsables de interceptar y hurtar las pertenencias de una pareja que se movilizaba en motocicleta. Gracias a la reacción policial fueron recuperados los teléfonos celulares y demás elementos sustraídos, mientras que los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado.

Los resultados operativos también incluyeron la incautación de ocho armas de fuego, la recuperación de ocho motocicletas, cinco celulares y cerca de 10 millones de pesos en efectivo. Además, fueron decomisadas mercancías de contrabando avaluadas en más de 52 millones de pesos. En materia de movilidad, la Policía reportó un incremento del 32 % en el flujo vehicular, con más de 93 mil vehículos transitando por las vías del departamento durante el puente festivo.