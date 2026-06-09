Autoridades frenan cerca de 12 toneladas de químico clave para producir cocaína

El permanganato de potasio es un insumo de uso controlado y fundamental en la producción de clorhidrato de cocaína. Foto Relacionada

Neiva

Las autoridades ubicaron y neutralizaron una infraestructura ilegal destinada al almacenamiento y procesamiento de permanganato de potasio en la vereda La Paila, zona rural de Puerto Asís, Putumayo. Durante la operación fueron halladas aproximadamente 12 toneladas de este insumo químico, considerado uno de los componentes más importantes en la producción de clorhidrato de cocaína.

El permanganato de potasio es un agente oxidante utilizado en distintas actividades industriales y su comercialización está controlada en Colombia. Precisamente por la dificultad para obtenerlo de manera legal, los grupos armados organizados lo buscan y emplean de forma ilícita dentro de la cadena de producción de narcóticos.

Según las autoridades, la infraestructura intervenida pertenecería a la estructura Comandos de Frontera, facción Walter Mendoza de la Segunda Marquetalia. En el lugar también fueron encontrados dos sopladores, dos calderas metálicas y 460 recipientes plásticos utilizados para el almacenamiento y manejo de sustancias químicas empleadas en actividades ilegales.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación permitió afectar las finanzas de esta organización criminal en más de 495 millones de pesos y evitar la producción potencial de más de seis toneladas de cocaína. Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operaciones para combatir las economías ilícitas y debilitar las estructuras vinculadas al narcotráfico en el sur del país.