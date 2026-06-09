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09 jun 2026 Actualizado 16:39

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Autoridades frenan cerca de 12 toneladas de químico clave para producir cocaína

La operación evitó la producción de más de seis toneladas de cocaína y golpeó las finanzas de la estructura Comandos de Frontera.

El permanganato de potasio es un insumo de uso controlado y fundamental en la producción de clorhidrato de cocaína. Foto Relacionada

El permanganato de potasio es un insumo de uso controlado y fundamental en la producción de clorhidrato de cocaína. Foto Relacionada

El permanganato de potasio es un insumo de uso controlado y fundamental en la producción de clorhidrato de cocaína. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Las autoridades ubicaron y neutralizaron una infraestructura ilegal destinada al almacenamiento y procesamiento de permanganato de potasio en la vereda La Paila, zona rural de Puerto Asís, Putumayo. Durante la operación fueron halladas aproximadamente 12 toneladas de este insumo químico, considerado uno de los componentes más importantes en la producción de clorhidrato de cocaína.

El permanganato de potasio es un agente oxidante utilizado en distintas actividades industriales y su comercialización está controlada en Colombia. Precisamente por la dificultad para obtenerlo de manera legal, los grupos armados organizados lo buscan y emplean de forma ilícita dentro de la cadena de producción de narcóticos.

Según las autoridades, la infraestructura intervenida pertenecería a la estructura Comandos de Frontera, facción Walter Mendoza de la Segunda Marquetalia. En el lugar también fueron encontrados dos sopladores, dos calderas metálicas y 460 recipientes plásticos utilizados para el almacenamiento y manejo de sustancias químicas empleadas en actividades ilegales.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación permitió afectar las finanzas de esta organización criminal en más de 495 millones de pesos y evitar la producción potencial de más de seis toneladas de cocaína. Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operaciones para combatir las economías ilícitas y debilitar las estructuras vinculadas al narcotráfico en el sur del país.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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