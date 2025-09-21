Gobierno del Huila firma convenio que fortalece la caficultura de familias víctimas del conflicto

NEIVA

Con una inversión de $1.521 millones, la Gobernación del Huila, en alianza con 25 alcaldías y el Comité de Cafeteros, logró transformar la vida de 306 familias cafeteras víctimas del conflicto armado. Este proyecto histórico materializó el Convenio de Cooperación No. 41 de 2024, articulado con transparencia y corresponsabilidad territorial.

Los recursos provinieron de tres fuentes: $870 millones de la Gobernación, $551 millones de los municipios y $100 millones del Comité de Cafeteros. Con esta suma se entregaron 9.180 bultos de fertilizantes y 2.295 kilos de semilla de maíz, fortaleciendo la caficultura y aportando a la seguridad alimentaria de la región huilense.

La selección de beneficiarios se realizó con criterios de equidad, priorizando a víctimas reconocidas por la Unidad de Víctimas inscritas en el Sistema de Información Cafetera (SICA). También se aplicó un enfoque diferencial para garantizar la participación de mujeres cabeza de hogar, jóvenes, adultos mayores, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.

La ejecución fue respaldada por la veeduría ciudadana de la Mesa Departamental y las Mesas Municipales de Víctimas, además de la gestión técnica de CADEFIHUILA. Este convenio representa un verdadero ejercicio de reparación integral y construcción de paz, reafirmando la caficultura como motor de desarrollo, identidad y resiliencia en el Huila.