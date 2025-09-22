Caída del 53% en el mercado de vivienda en el Huila durante agosto

Neiva

Durante el mes de agosto, el sector de vivienda en el Huila registró una notable disminución en sus indicadores. Al comparar agosto de 2025 con el mismo mes del 2024, se evidenció una caída del 53% en términos generales. Sin embargo, al revisar el acumulado del año, la reducción se ubicó en un 25% aproximadamente, lo que refleja la compleja situación que enfrenta la construcción en la región.

El segmento más afectado ha sido la vivienda de interés social (VIS), que reportó un descenso del 37,5%. En contraste, el mercado de vivienda no VIS presentó un comportamiento positivo, con un incremento del 31% frente al año anterior. A pesar de la reducción en ventas, las constructoras afiliadas en el Huila no han cerrado sus puertas, lo que permite mantener la generación de empleo y el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Según María Paula Duran de CAMACOL-Huila, comento que “en cuanto a subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, la diferencia es significativa frente a años anteriores. Mientras en 2024 se asignaron alrededor de 1.500 a 1.700 apoyos, en el cierre de junio de 2025 apenas se alcanzaron 29 subsidios para el departamento. Esta reducción drástica ha impactado directamente a las familias interesadas en acceder a una vivienda propia”.

Pese a las dificultades, el panorama de construcción muestra ciertos avances. Hasta la fecha, se han iniciado cerca de 1.060 unidades de vivienda en el Huila, lo que equivale a mil familias que podrán acceder a un nuevo hogar antes de finalizar el año. La oferta se distribuye entre proyectos VIS, destinados a hogares con ingresos hasta 135 salarios mínimos.