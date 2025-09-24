Avanzan jornadas de esterilización animal en el norte del Huila

Neiva

Las jornadas de esterilización animal continúan fortaleciéndose en el departamento del Huila. Desde el norte, se viene adelantando un programa que busca controlar la población de perros y gatos, así como garantizar el bienestar de las mascotas. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en el municipio de Tello, donde se realizaron 200 procedimientos de manera gratuita.

Este proceso hace parte del plan de sanidad y bienestar animal, el cual ha recorrido diferentes municipios llevando beneficios directos a las comunidades. La iniciativa ha logrado generar conciencia sobre la importancia de la esterilización, no solo para evitar la sobrepoblación de animales, sino también para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades.

Según Oscar Trujillo, del gobierno departamental, afirmo que “los reportes entregados por los organizadores, con las jornadas adelantadas hasta la fecha ya se completan cerca de 3.000 esterilizaciones en todo el departamento. Este avance refleja el compromiso de las autoridades locales y de los equipos veterinarios que acompañan cada encuentro con la ciudadanía”.

Las campañas de esterilización continuarán extendiéndose por otros municipios del Huila, con el fin de llegar a más familias y comunidades que requieren este servicio. De esta manera, se espera seguir consolidando un proceso responsable que aporte a la salud pública, al bienestar animal y al fortalecimiento del respeto hacia las mascotas.