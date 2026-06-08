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08 jun 2026 Actualizado 16:11

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Incendio estructural en Florencia, deja bombero herido y vivienda completamente destruida

La familia de la vivienda afectada requiere apoyo urgente de la administración municipal y la solidaridad de la comunidad.

Perdida total de los enseres y electro domesticos de la vivienda. Foto Redes Sociales.

Perdida total de los enseres y electro domesticos de la vivienda. Foto Redes Sociales.

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Cerca del terminal de transporte, una vivienda quedó completamente incinerada. Lo más grave es que una de las unidades bomberiles resultó afectada debido a la presión del tramo de manguera. El subcomandante de la institución fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención.

William Álvarez, comandante de bomberos de Florencia, comentó que “actualmente, se está elaborando el reporte médico para determinar la gravedad de sus lesiones y su evolución, ya se pasó el informe a la Unidad de Gestión del Riesgo. La caída del tramo de manguera ocurrió aproximadamente a 15 metros, lo que provocó un impacto considerable en el oficial”.

En lo que tiene que ver con el incendio estructural, la vivienda, quedó afectada en un ciento por ciento, perdiendo todos los enseres y electrodomésticos que se encontraban dentro del inmueble. Aún se desconocen las causas de este incendio estructural, en el municipio de Florencia, las autoridades investigarán los posibles hechos de la tragedia.

En lo corrido del año ya son varios los incendios estructurales registrados en el municipio de Florencia debido a varias causas: Sobrecarga en las redes eléctricas, veladoras encendidas o manipulación indebida de pipetas de gas. Lo que ha causado estas tragedias que, por fortuna, no han dejado víctimas humanas.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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