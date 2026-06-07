Capturan a presunto responsable de hurto millonario en Pitalito-Huila

Neiva

Las investigaciones indican que el hecho delictivo se presentó durante la madrugada del 27 de enero de 2025. Según las autoridades, cuatro personas habrían ingresado a un establecimiento comercial del centro de Pitalito utilizando el techo como acceso para evitar los sistemas de seguridad y facilitar la comisión del delito.

Una vez dentro del inmueble, los implicados presuntamente sustrajeron mercancía valorada en cerca de 10 millones de pesos, además de un computador portátil y aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo. El hecho ocasionó una significativa afectación económica a los propietarios del negocio.

Los otros tres implicados ya habían sido capturados previamente, por lo que con la detención de alias “Vogui” se completa el proceso de judicialización de los presuntos integrantes de este grupo. El capturado registra 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos y quedó a disposición de la Fiscalía para continuar con el respectivo proceso penal.

Autoridades a través de investigadores de la SIJIN y personal de inteligencia de la SIPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura mediante orden judicial de un hombre conocido con el alias de “Vogui”, señalado de participar en un hurto de gran impacto ocurrido en esta localidad.