Néstor Javier Celada Ciceri es el nuevo alcalde de Gigante-Huila

Neiva

El municipio de Gigante eligió a su nuevo mandatario en una jornada democrática que transcurrió con total normalidad. Tras concluir las elecciones atípicas para alcalde y realizarse el escrutinio por parte de la Comisión Escrutadora Municipal, fue declarado electo Néstor Javier Celada Ciceri, candidato inscrito por el Partido Liberal Colombiano.

La participación ciudadana fue uno de los aspectos más destacados de la jornada. Más del 56,22 % de los giganteños acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Desde tempranas horas fueron habilitados los seis puestos de votación dispuestos en el municipio, permitiendo que el proceso se desarrollara de manera organizada y sin contratiempos.

Según la registradora en el Huila, Yadira Córdoba, comentó que “se registraron 73 votos en blanco, 56 votos nulos y 23 votos no marcados, para un total de 11.588 votos válidos. Las autoridades informaron que se contó con estaciones de biometría para verificar la identidad de los sufragantes desde su ingreso a los puestos de votación. Asimismo, el proceso electoral se llevó a cabo en completa tranquilidad, con el 100 % de los jurados de votación atendiendo”.

Al finalizar el escrutinio, Néstor Javier Celada Ciceri obtuvo 4.438 votos, seguido por Edward Camilo Téllez Lozada, del Partido Alianza Verde, con 3.337 sufragios. En tercer lugar, quedó Raúl Fernando Montealegre Polanía, de Cambio Radical, con 3.305 votos. Por su parte, Germán Arturo Mojica Gómez, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), alcanzó 435 votos.