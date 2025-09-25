Metanol, sustancia detrás de las muertes por licor adulterado en Barranquilla: Secretaría de salud

Luego de la muerte de 11 personas presuntamente intoxicadas por consumir alcohol adulterado en Barranquilla, la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araújo, entregó un balance preliminar tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia.

Desde el lugar de la instalación del PMU, la funcionaria indicó que una de las primeras decisiones fue mantener el puesto de mando activado de manera continua por un periodo inicial de tres días, dependiendo de si se presentan nuevos casos.

“La primera decisión es que quede instalado este PMU de manera permanente, unas 72 horas, posiblemente hasta el lunes, dependiendo si hay o no más casos”, afirmó.

Presencia de metanol

En relación con la sustancia consumida por las víctimas, la secretaria informó que los primeros análisis de laboratorio arrojaron la presencia de metanol en el licor que habrían ingerido estas personas.

“Actualmente tenemos el reporte por parte de mi red IPS que nos llegaron dos resultados de laboratorio, uno de los fallecidos y uno de los que tenemos en unidad de cuidados intensivos. Y en ese reporte la sustancia que encontramos es metanol”, precisó.

Sobre cómo ocurrió la intoxicación, explicó que aún se investiga la forma exacta de consumo:

“Eso hace parte de las investigaciones que estamos realizando en conjunto y que trabaja Policía Nacional para verificar cómo fue la ingesta”.

Añadió que los efectos del metanol son graves y pueden derivar en la muerte:

“Sabemos que el metanol produce unos efectos de alteración de la conciencia, coma e incluso la muerte, que es lo que nos está sucediendo con muchos de ellos”.

Casos confirmados y situación clínica de los afectados

Araújo confirmó que actualmente se reportan 20 casos en total dentro de la red hospitalaria del Distrito, de los cuales 11 personas han fallecido.

“Actualmente reportamos en la red del distrito un total de 20 casos, de los cuales 6 fueron los que fallecieron dentro de la red, más los 5 que reporta Policía. Continuamos con 11 fallecidos y 14 personas que fueron atendidas en la red del distrito”, dijo.

Sobre el estado de salud de los pacientes restantes, explicó:

“A una se le dio egreso. Estamos revisando si ese caso está asociado o no a estos mismos. Los otros 13, tenemos 10 en unidad de cuidados intensivos y el resto están en observación y en hospitalización, verificando su evolución.”

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, Araújo hizo un llamado a la ciudadanía a comprar e ingerir licor únicamente en lugares autorizados y regulados:

“La recomendación a toda la ciudadanía siempre es el consumo, la compra, la ingesta de alcohol en sitios regulares, en sitios establecidos, formalmente constituidos.”

Y explicó los controles que se realizan desde la autoridad sanitaria:

“Nosotros emitimos conceptos sanitarios, verificamos que haya registros INVIMA de todas estas botellas, de todos estos licores.”