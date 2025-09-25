Liga Colombiana: prográmese acá con los partidazos de la fecha 13
Una jornada que promete tener duelos emocionantes.
La fecha 13 de la Liga Colombiana iniciará este viernes 26 de septiembre. El duelo que se encargará de abrir la jornada es Once Caldas vs. Boyacá Chicó, a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Palogrande. El equipo de Manizales quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer derrotado en la serie de penales (5-4) ante Independiente del Valle de Ecuador.
Una de las novedades para esta jornada es que Jorge Bava ya no será más el director técnico de Independiente Santa Fe, luego de que en la rueda de prensa posterior al partido frente al Medellín por Copa Colombia anunciará su salida.
El técnico uruguayo expresó su agradecimiento a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición por el apoyo durante los seis meses en los que estuvo al frente del equipo, periodo en el que logró conseguir la décima estrella para el León.
El partido más llamativo de la fecha sin duda lo protagonizan Nacional y Millonarios, quienes disputarán el clásico del fútbol en el estadio Atanasio Girardot este sábado. El partido dará inicio a las 8:30PM.
Tras terminar la fecha 12 de la Liga Colombiana, Atlético Bucaramanga es quien lidera la tabla con 24 unidades, seguido del Junior con 22. Mientras que Deportivo Pasto es último con apenas 10 puntos.
Así se jugará la fecha 13 de la Liga Colombiana
Esta jornada contará con duelos destacados
Viernes 26 de septiembre
- Once Caldas vs. Boyacá Chicó
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande
- Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Sábado 27 de septiembre
- Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
- Alianza vs. Llanero
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau
- Tolima vs. Independiente Medellín
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
- Atlético Nacional vs. Millonarios
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Domingo 28 de septiembre
- América vs. Envigado
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
- Águilas Doradas vs. Deportivo Cali
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
- Independiente Santa Fe vs. La Equidad
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
- Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano