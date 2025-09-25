Liga Colombiana: prográmese acá con los partidazos de la fecha 13

La fecha 13 de la Liga Colombiana iniciará este viernes 26 de septiembre. El duelo que se encargará de abrir la jornada es Once Caldas vs. Boyacá Chicó, a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Palogrande. El equipo de Manizales quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer derrotado en la serie de penales (5-4) ante Independiente del Valle de Ecuador.

Una de las novedades para esta jornada es que Jorge Bava ya no será más el director técnico de Independiente Santa Fe, luego de que en la rueda de prensa posterior al partido frente al Medellín por Copa Colombia anunciará su salida.

El técnico uruguayo expresó su agradecimiento a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición por el apoyo durante los seis meses en los que estuvo al frente del equipo, periodo en el que logró conseguir la décima estrella para el León.

El partido más llamativo de la fecha sin duda lo protagonizan Nacional y Millonarios, quienes disputarán el clásico del fútbol en el estadio Atanasio Girardot este sábado. El partido dará inicio a las 8:30PM.

Tras terminar la fecha 12 de la Liga Colombiana, Atlético Bucaramanga es quien lidera la tabla con 24 unidades, seguido del Junior con 22. Mientras que Deportivo Pasto es último con apenas 10 puntos.

Repase acá cómo quedó la tabla de posiciones luego de finalizar la fecha 12

Así se jugará la fecha 13 de la Liga Colombiana

Esta jornada contará con duelos destacados

Viernes 26 de septiembre

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Municipal de Cota

Sábado 27 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Alianza vs. Llanero

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Tolima vs. Independiente Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Domingo 28 de septiembre

América vs. Envigado

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Independiente Santa Fe vs. La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano