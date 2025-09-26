Fortaleza vs. Bucaramanga, partidazo por el primer puesto: fecha, hora y cómo seguir

Arranca este viernes 26 de septiembre la fecha 13 de la Liga Colombia. El partido que inaugurará la jornada será Once Caldas vs. Boyacá Chicó desde las 6:00 de la tarde en el estadio Palogrande, mientras que en la noche Atlético Bucaramanga se enfrentará a Fortaleza en Techo, un partido por la parte alta de la tabla.

Los Leopardos llegan a este compromiso tras vencer 2-0 a Tolima en condición de local, con anotaciones de Fabián Sambueza (45+3′) y Luciano Pons (90+2′). Bucaramanga es quien lidera la tabla con 24 puntos en 12 partidos.

La gran novedad para este partido es que el equipo visitante no tendrá en su plantel al Chino Sambueza, ya que por decisión del cuerpo técnico, quieren darle un respiro después de varios encuentros consecutivos.

Por otro lado, Fortaleza perdió (2-3) ante Millonarios en El Campín, siendo la primera derrota que consigue en las últimas cinco fechas.

Último antecedente

El más reciente enfrentamiento directo entre Fortaleza y Bucaramanga en el estadio de Techo fue el 22 de abril del 2024, el triunfo se lo llevó los Leopardos 2-0 con goles de Jaider Micolta y un autogol de Juan Castillo Andrade.

Posible alineación de Fortaleza

Cristian Santander; Yesid Díaz, Jhon Balanta, Jonathan Marulanda, Sebastián Valencia; Andrés Ricaurte, Jerónimo Barrera, Andrés Arroyo; Kevin Balanta, Jhon Velásquez y Santiago Córdoba.

DT: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Aldair Zárate, Neyder Moreno, Kevin Londoño, Faber Gil; Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre desde las 8:10 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.