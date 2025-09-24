Jorge Bava no es más el DT de Santa Fe: Dirigirá su último partido ante el Medellín

Independiente Santa Fe visita esta noche al Deportivo Independiente Medellín, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El partido en el estadio Atanasio Girardot marca el inicio de la serie más atractiva de esta instancia en el certamen.

A pesar de ser el vigente campeón, Santa Fe llega a este duelo en medio de una marea alta, todo generado a raíz de los rumores de una posible salida de su entrenador, el uruguayo Jorge Bava. El técnico continuaría su carrera en Cerro Porteño de Paraguay.

¿Qué más se sabe de la situación de Bava?

Este martes se produjo una rueda de prensa en la sede administrativa del club, en la cual estuvo presente el presidente del equipo, Eduardo Méndez. Méndez se refirió a la continuidad del uruguayo y aseguró que dependerá de él su renovación, reconociendo la oferta del club paraguayo.

Sobre el medio día, el equipo bogotano se desplazó a la ciudad de Medellín. Bava se negó a dar declaraciones, lo que incrementó la incertidumbre sobre su continuidad. El único que se refirió a la situación fue el capitán del club, Hugo Rodallega.

Sin embargo, este miércoles, a pocas horas del partido, se ha presentado nueva información sobre la situación de Jorge Bava. Diego Rueda, director de El VBar Caracol, aseguró que el de este jueves será su último partido con el club bogotano. Concorde a esta información, medios paraguayos asegura que este mismo jueves arribaría a Asunción.

Jorge Bava dirigirá su último partido con Santa Fe en el estadio que lo vio campeón



Más detalles en el @VBarCaracol https://t.co/4ppN7PWC59 — Diego Rueda (@diegonoticia) September 24, 2025

Cerro Porteño le pagaría a Santa Fe la clausula de rescisión del director técnico uruguayo, la cual tendría un valor cercano a los 200 mil dólares.