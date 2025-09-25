Como con Millonarios, David González también hizo una promesa con América: Esto dijo

David González, director técnico del América de Cali y que este semestre ya había dirigido a Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio. El antioqueño habló de su actualidad en el cuadro vallecaucano y recordó su paso por el equipo bogotano, a quien enfrentará durante la próxima semana.

¿Dirigir desde la tribuna o en la raya?

“A mí me encantaría poder estar abajo. Abajo puedo tener un poquito más de control, llamar un jugador a la raya, susurrarle algo al oído, pero también debo reconocer que desde arriba se ven muchas más cosas. Por suerte Luis Enrique hizo estas cosas un par de semanas y nos abaló n poquito lo que nosotros estamos haciendo desde acá. Definitivamente preferiría estar en la raya, pero hay que decir que venimos haciendo un buen trabajo con Alex Escobar, que es una ayuda increíble.”

¿Cómo ha encontrado el grupo?

“Hemos podido encontrar solidez, hemos podido encontrar una manera de jugar y de atacar que nos permite tener muchas aproximaciones, muchos remates a portería. Lo otro es lo normal del fútbol, a medida que pasen los partidos, que ganemos más confianza y estemos más arriba en la tabla, que esa tranquilidad se traslade a mayor cantidad de goles, a poder que esas oportunidades que creamos se puedan concretar”.

¿A qué se compromete en el América?

“Arrepentimientos, ninguno, uno tiene que verbalizar sus intenciones y trabajar por ellas. Hay momentos en que lastimosamente no se cumplen, pero yo creo que desde que uno tenga ese norte fijo las posibilidades de hacerlo son más que las que no. Con América desde que llegamos la promesa fue tratar de sacar al equipo de la situación donde estaba, tratar de devolverle la confianza, no solo a los jugadores, sino también a la gente, que vuelva a creer, vuelva al estadio, se ilusione, que podamos, en esta seguidilla de partidos que nos quedan poder lograr ese objetivo de entrar al cuadrangular para ya poder entrar a pelear en igualdad de condiciones”.

¿Quería dirigir lo más pronto posible tras su salida de Millonarios?

“En el momento que salí de Millonarios, obviamente esos primeros días son para hacer el duelo, hacer una retroalimentación, mirar situaciones. No pensé que tan rápido fuera a aparecer una posibilidad, sobre todo por la limitante, de no poder dirigir en la raya. Ante a llamada de América se prendieron las luces, volvimos a mirar la situación, si era viable o no, estudiamos la plantilla y mirar qué objetivos se podían lograr. Una vez que hicimos ese estudio no lo pensamos dos veces”.

¿Qué prioriza para trabajar en el América?

“Uno de los estudios que se hace es la manera en que el equipo jugaba o intentaba jugar. No estaba tan distinto a lo que nosotros como cuerpo técnico nos gusta. Lo que hemos hecho acá es tratar de potenciar a los jugadores que tenemos, tenemos una plantilla muy buena. Y tratar de hacerlos sentir cómodos en ciertas ubicaciones, que no es algo tan distinto a lo que veníamos haciendo. Entre semana tratamos de presentarles situaciones que van a dárseles dentro de los partidos y que cuando se presenten, las puedan resolver”.

Su trabajo con los jugadores del América

“La propuesta nuestra es muy colectiva, tratamos de que siempre el colectivo saque adelante lo demás. Eso no funciona si no tengo grandes niveles individuales, a medida que esos niveles van apareciendo, el colectivo empieza a aparecer de una manera increíble y es lo que nos está pasando en este momento en América. El nivel de Jossen, de Mateo, de Rafael, de Holgado, Cristian Barrios que de nuevo volvió a ser ese jugador determinante, lo que nos da por las bandas Lucumí, lo que nos da Tilman, Bertel que tampoco venía jugando mucho, Graterol. Son muchos los que te estoy nombrando”.

¿Por qué cree que ha dirigido a tantos equipos grandes en su corta carrera?

“No te podría dar una respuesta puntual. Quiero creer que el hecho de habernos preparado de la manera que lo hicimos, de haber hecho lo que siempre quisimos hacer y no cambiarlo en el camino. La idea central siempre ha estado, siempre se ha mantenido. El hecho de nunca olvidarnos que fuimos jugadores y no olvidarnos de lo que sienten los jugadores en ciertos momentos hace que haya una comunión, que las cosas se encaminen y funcionen”.

Las cuentas con América

“Cuando yo veo el partido contra Bucaramanga, contra Once Caldas, lo de ayer fue muy bueno, pero estando en casa, en esos dos partidos, veo lo que nosotros hicimos y digo, con tan pocas sesiones de entrenamiento lo que estos muchachos son capaces de plasmar. Tenemos con qué competir contra cualquier rival y vamos a intentarlo hasta el final, poder entrar a cuadrangulares y darle esa alegría este equipo”.

¿Qué opina de la eliminación del Once Caldas?

“Al mismo tiempo estábamos en Pasto en pleno partido. No pude ver lo que sucedió en los 90 minutos, simplemente es lo que pude ver y escuchar. Es una lástima, se había alcanzado una ventaja importante en Ecuador. No sé si en realidad podamos generalizar que es por ser colombianos y a los colombianos siempre nos pasa. Los técnicos y los jugadores tendrán una radiografía más clara de lo que pudo haber pasado”.

Su paso por Millonarios

“Lo que hicimos en ese primer semestre fue muy bueno, nos quedamos afuera en ese último partido con Santa Fe. Sigo convencido que ese segundo gol de Santa Fe era falta sobre Stiven Vega. Después se nos fueron un par de jugadores muy importantes, no solo dentro de la cancha, sino en el día a día, en el camerino, que eran Álvaro Montero y Radamel Falcao. En el primer partido con Equidad, me pareció que el equipo hizo un partido buenísimo. No tuvimos la capacidad, el liderazgo en ese momento para no permitir que el equipo se nos cayera. Llegamos al segundo partido con Llaneros y fue un partido muy parecido, pero nos ganan y la confianza del grupo cayó. No hubo manera de revertir la situación”.

¿Qué hubiera cambiado de su paso por Millonarios?

“Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, lo que creí que había que hacer en ese momento. No podría decirte, no hubiera dejado ir a Radamel, porque no dependía de mí, dependía de él; te hubiera podido decir no hubiera dejado ir a Álvaro, Álvaro se quería ir y no iba a estar un segundo más. Se me salió un poco de las manos decir que pude haber hecho algo distinto, en este momento, no”.

Importancia de Falcao y Adrián Ramos

“Falcao es un tipo que genera algo en todo el país, genera prestigio, credibilidad y una cantidad de cosas. El equipo cambió su manera de entrenar, empezaron a llegar más temprano, empezaron a ir más al gimnasio. El equipo tuvo mayor seguridad. Con Adrián en América pasa algo similar”.

¿Cuándo volverá el hincha?

“Estamos tratando de hacer todo para que sea lo más rápido posible. En el próximo partido contra Envigado yo estoy seguro que irá más gente que en el partido anterior. De a poco la gente va a empezar a ir y cuando estemos acercándonos a esa zona de clasificación los vamos a necesitar”.

¿Dónde se va a hacer contra Millonarios?

“No sé que palco nos irán a dar, la relación con la hinchada, a pesar de todo lo que parezca que pasaba en los 90 minutos, no terminó mal de mi parte. Entendimos que fue un proceso que tuvo que terminar porque necesitaba un reseteo. No hay ningún resentimiento, ningún rencor. Esperemos que ellos hacía mi tampoco, intenté dar todo lo que pude para llevar ese equipo a un buen lugar”.