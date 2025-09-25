Las jugadas del coronel (r) David Herley Guzmán para evadir juicio de la JEP por falsos positivos

Bogotá

El coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, ha hecho algunas “jugaditas” para evitar que inicie el juicio en su contra en la JEP por falsos positivos. Este exmilitar acusado de 18 casos de falsos positivos cometidos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, ha cambiado en cuatro ocasiones de abogado, todo esto para evitar que inicie el juicio en su contra por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad que nunca ha aceptado.

La última estrategia del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez fue revocar a su abogado cinco días antes del inicio del juicio. Ya en dos ocasiones la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP ha tenido que aplazar el inicio del proceso.

Ante esto la magistrada Reinere Jaramillo a cargo de este proceso ordenó al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes designarle dos defensores, uno con sede en Medellín y otro en Bogotá, para garantizar el inicio del juicio que ahora quedó programado para el 29, 30 y 31 de octubre en Medellín.

Sin embargo, el exmilitar puede rechazar a estos abogados reclamando el derecho a la defensa de confianza. Puede decir que está enfermo u otro tipo de excusa. La Jurisdicción Especial para la Paz en ese caso puede evaluar impornerle algunas multas ante esta falta de respeto con la justicia y con las víctimas.

Pero lo único que no pueden hacer es quitarle beneficios porque el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, está en libertad no por la JEP sino por vencimiento de términos por la justicia ordinaria.